AS: «Манчестер Юнайтед» выплатит Жозе Моуринью 26 миллионов евро в случае увольнения

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тренером Жозе Моуринью до 2020 года, что привело к увеличению компенсации, которую клуб выплатит португальцу в случае увольнения.

Размер выплаты – 26 млн евро, сообщает AS. Моуринью пока, скорее, близок к внезапному обогащению – он воюет с менеджментом клуба и болельщиками, конфликтует с ведущими футболистами «МЮ».

На этой неделе он навсегда лишил капитанской повязки Поля Погба, на что француз объявил, что желает покинуть клуб.

Жозе Моуринью тренирует «МЮ» с 2016 года.

Высшее достижение португальца в качестве коуча манкунианцев – серебро АПЛ-2017/18.

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