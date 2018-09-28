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Юрген Клопп – про Маурицио Сарри: «Выдающийся футбол. Фанатею от него еще со времен «Наполи»

Клопп – про Сарри: «Выдающийся футбол. Фанатею от него еще со времен «Наполи»
Eurosport

3 ч. назад

Саррибол вдохновляет даже прямых конкурентов.

26 сентября «Ливерпуль» и «Челси» встретились в рамках третьего раунда Кубка Лиги. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба Маурицио Сарри.

Коуч «красных» Юрген Клопп прокомментировал преображение «синих» в их первом сезоне с новым тренером.

«Самые большие премены, что я видел за такой короткий промежуток. Вау! Абсолютно другой стиль. Что за тренер!

Я его фанат со времен «Наполи». Невероятный футбол, и все в условиях очень скомканной предсезонки. Без Азара, Жиру и Канте.

Настолько повлиять на игру клуба, только начав сезон? Мое уважение. Уже заметна хорошая работа. На это приятно смотреть», – заявил Юрген The Telegraph.

  • «Челси» и «Ливерпуль» встретятся вновь уже 29 сентября в рамках АПЛ.
  • Лондонцы занимают третью строчку в таблице чемпионата с 16 очками, мерсисайдцы лидируют с 18 баллами.

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