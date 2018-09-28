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«Челси» – «Ливерпуль»: перед матчем чемпионата Англии
На этой неделе Клопп и Сарри встречаются друг с другом чаще, чем со своими женами.
Всего за пару дней до сходки на «Стэмфорд Бридж» команды отрепетировали на «Энфилде». Клопп и Сарри бросили замиксованные составы – сильнее оказались «синие», а разницу сделал восставший со скамейки Азар. Парень, который может привести «Челси» к титулу.
У Клопп сразу две мотивации: во-первых, продлить победную серию в АПЛ, во-вторых, отомстить за ранний вылет из Кубка Лиги. Правда, выезды к клубам большой шестерки даются мерсисайдцам паршивенько – всего одна победа в шести последних встречах.
Кто посмотрит матч по ТВ
Потерь хватает у обеих команд. У «Челси», например, под большим вопросом участие сразу четверых парней: Кристенсена, Рюдигера, Педро и Лофтус-Чика. У всех повреждения и небольшие шансы выйти против «Ливерпуля».
У «красных» образовалась огромная пробоина – только-только от травмы восстановился Ван Дейк. Ключевой защитник «Ливерпуля» рвется в бой, но Клопп не уверен, что риск обоснован. Немец отметил – все решится в день матча.
Зато есть шанс, что сыграет Александер-Арнольд – он победил все болячки и тренировался с основой.
Форма
Поражение от «Челси» в Кубке Лиги – первая осечка «Ливерпуля» в сезоне. Ни в ЛЧ, ни в АПЛ «красные» пока не играли даже вничью, поэтому неудачу на «Энфилде» стоит воспринимать как исключение.
У «синих» тоже все в порядке. Лондонцы разок получили по лицу от «Сити» в игре за Суперкубок и не пробили «Вест Хэм». В остальном все ок – 16 очков из 18, минимальное отставание от «Ливерпуля», уверенный старт в Лиге Европы и продвижение по сетке Кубка Лиги.
Кто что сказал
Маурицио Сарри, главный тренер «Челси»: «Клопп – один из лучших тренеров в мире на данный момент. Он хорошо провел прошлый сезон. Они готовы выиграть Премьер-лигу или Лигу чемпионов.
Мне не кажется, что у нас будет какое-то преимущество после матча Кубка Лиги. Возможно, они будут более решительными. Предстоит сложная встреча. Я думаю, что они готовы выиграть АПЛ». (официальный сайт «Челси»)
Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «За такой короткий срок, что Сарри работает в «Челси», он не только полностью поменял стиль, в котором действовала команда раньше, но еще и добивается отличных результатов. Такое под силу только потрясающему тренеру, честное слово. Могу только выразить уважение и восхищение». (Sky Sports)
Лицом к лицу
- «Челси» не выигрывал у «Ливерпуля» 3 матча подряд с 2004 года.
- «Ливерпуль» проиграл «Челси» в АПЛ 20 раз. Чаще «красные» уступали только «МЮ» (28 раз).
- «Ливерпуль» и «Сити» забили по 10 мячей в первых таймах – это лучший показатель АПЛ-2018/19.
- «Красные» выиграли лишь один из восьми последних гостевых матчей АПЛ против клубов большой шестерки.
- Жиру забил 5 мячей в шести последних встречах с «Ливерпулем».
- Мане и Салах создали друг для друга 10 голевых моментов – это лучший результат в АПЛ-2018/19.
«Челси» – «Ливерпуль»Getty Images
Люди в черном
Встречу обслужит Андре Марринер и его парни. В 2018-м 47-летний арбитр работал на 18 матчах АПЛ: в них «Челси» уступил «Тоттенхэму» (1:3), а «Ливерпуль» обыграл «Сити» (4:3) и сгонял вничью со «Стоком» (0:0).
В центре внимания
Покажет класс
У нынешнего «Челси» два больных места: левый фланг обороны и опорная зона. В первой локации командует Алонсо, который классно атакует, но плохо отрабатывает в защите, во второй – Джорджиньо, часто бросающий своих игроков.
В новом сезоне Салах действует как раз в зоне, проходящей между позициями Алонсо и Джорджиньо. У Мо будет шансы уколоть и в контратаке (если заиграется Маркос), и в позиционке (если бразилец опять потеряет концентрацию).
Обделается
В Кубке Лиги на позиции Джорджиньо сыграл Сеск – получилось здорово, но испанца прессинговал чахлый Старридж. Бразильца же будет напрягать мобильный Фирмино, а значит проблем станет больше. Джорджиньо очень уязвим под серьезным прессингом и может дрогнуть.
Джорджиньо, «Челси»Getty Images
Котировки букмекеров
Спецы считают, что будет равный матч без очевидного фаворита. Сарри уже разок дернул Клоппа, этим глупо не воспользоваться при анализе.
Победа «Челси»: 2,83
Ничья: 3,54
Победа «Ливерпуля»: 2,565
Ориентировочные составы
«Челси»
«Ливерпуль»
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