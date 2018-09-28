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«Челси» – «Ливерпуль»: перед матчем чемпионата Англии

«Челси» – «Ливерпуль»: перед матчем
Артем Буторин

57 мин. назад

На этой неделе Клопп и Сарри встречаются друг с другом чаще, чем со своими женами.

Всего за пару дней до сходки на «Стэмфорд Бридж» команды отрепетировали на «Энфилде». Клопп и Сарри бросили замиксованные составы – сильнее оказались «синие», а разницу сделал восставший со скамейки Азар. Парень, который может привести «Челси» к титулу.

У Клопп сразу две мотивации: во-первых, продлить победную серию в АПЛ, во-вторых, отомстить за ранний вылет из Кубка Лиги. Правда, выезды к клубам большой шестерки даются мерсисайдцам паршивенько – всего одна победа в шести последних встречах.

Кто посмотрит матч по ТВ

Потерь хватает у обеих команд. У «Челси», например, под большим вопросом участие сразу четверых парней: Кристенсена, Рюдигера, Педро и Лофтус-Чика. У всех повреждения и небольшие шансы выйти против «Ливерпуля».

У «красных» образовалась огромная пробоина – только-только от травмы восстановился Ван Дейк. Ключевой защитник «Ливерпуля» рвется в бой, но Клопп не уверен, что риск обоснован. Немец отметил – все решится в день матча.

Зато есть шанс, что сыграет Александер-Арнольд – он победил все болячки и тренировался с основой.

Форма

Поражение от «Челси» в Кубке Лиги – первая осечка «Ливерпуля» в сезоне. Ни в ЛЧ, ни в АПЛ «красные» пока не играли даже вничью, поэтому неудачу на «Энфилде» стоит воспринимать как исключение.

У «синих» тоже все в порядке. Лондонцы разок получили по лицу от «Сити» в игре за Суперкубок и не пробили «Вест Хэм». В остальном все ок – 16 очков из 18, минимальное отставание от «Ливерпуля», уверенный старт в Лиге Европы и продвижение по сетке Кубка Лиги.

Кто что сказал

Маурицио Сарри, главный тренер «Челси»: «Клопп – один из лучших тренеров в мире на данный момент. Он хорошо провел прошлый сезон. Они готовы выиграть Премьер-лигу или Лигу чемпионов.

Мне не кажется, что у нас будет какое-то преимущество после матча Кубка Лиги. Возможно, они будут более решительными. Предстоит сложная встреча. Я думаю, что они готовы выиграть АПЛ». (официальный сайт «Челси»)

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «За такой короткий срок, что Сарри работает в «Челси», он не только полностью поменял стиль, в котором действовала команда раньше, но еще и добивается отличных результатов. Такое под силу только потрясающему тренеру, честное слово. Могу только выразить уважение и восхищение». (Sky Sports)

Лицом к лицу

  • «Челси» не выигрывал у «Ливерпуля» 3 матча подряд с 2004 года.
  • «Ливерпуль» проиграл «Челси» в АПЛ 20 раз. Чаще «красные» уступали только «МЮ» (28 раз).
  • «Ливерпуль» и «Сити» забили по 10 мячей в первых таймах – это лучший показатель АПЛ-2018/19.
  • «Красные» выиграли лишь один из восьми последних гостевых матчей АПЛ против клубов большой шестерки.
  • Жиру забил 5 мячей в шести последних встречах с «Ливерпулем».
  • Мане и Салах создали друг для друга 10 голевых моментов – это лучший результат в АПЛ-2018/19.
«Челси» – «Ливерпуль»

«Челси» – «Ливерпуль»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Андре Марринер и его парни. В 2018-м 47-летний арбитр работал на 18 матчах АПЛ: в них «Челси» уступил «Тоттенхэму» (1:3), а «Ливерпуль» обыграл «Сити» (4:3) и сгонял вничью со «Стоком» (0:0).

В центре внимания

Покажет класс

У нынешнего «Челси» два больных места: левый фланг обороны и опорная зона. В первой локации командует Алонсо, который классно атакует, но плохо отрабатывает в защите, во второй – Джорджиньо, часто бросающий своих игроков.

В новом сезоне Салах действует как раз в зоне, проходящей между позициями Алонсо и Джорджиньо. У Мо будет шансы уколоть и в контратаке (если заиграется Маркос), и в позиционке (если бразилец опять потеряет концентрацию).

Обделается

В Кубке Лиги на позиции Джорджиньо сыграл Сеск – получилось здорово, но испанца прессинговал чахлый Старридж. Бразильца же будет напрягать мобильный Фирмино, а значит проблем станет больше. Джорджиньо очень уязвим под серьезным прессингом и может дрогнуть.

Джорджиньо, «Челси»

Джорджиньо, «Челси»Getty Images

Котировки букмекеров

Спецы считают, что будет равный матч без очевидного фаворита. Сарри уже разок дернул Клоппа, этим глупо не воспользоваться при анализе.

Победа «Челси»: 2,83

Ничья: 3,54

Победа «Ливерпуля»: 2,565

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