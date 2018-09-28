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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью – о конфликте с Погба: «Поль – просто игрок, не капитан»
Похоже, они не уживутся в одном клубе.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил ситуацию с видео с одного из занятий, на котором он ссорится с полузащитником Полем Погба.
«Это была открытая часть для медиа, у вас было несколько камер, которые могли поймать какие-то слова. Возможно, вам нужно поменять эту возможность, если хотите знать все, что сказано. Потому что я не собираюсь комментировать этот диалог.
Я очень подробно объяснил всем, кому нужно знать – футболистам и особенно Полю, так что Поль и остальные игроки в деталях знают причины, по которым я и тренерский штаб приняли такое решение. Я всегда анализирую выступление игрока как игрока, когда он становится капитаном. Анализирую действия во время матча и капитанские перспективы. После нескольких недель обдумываний и перемены мнений мы решили, что Поль – просто игрок, не капитан. Решение окончательное.
Я проинформировал футболиста и команду. Когда меня спросили об этом после матча во вторник [в Кубке английской Лиги против «Дерби Каунти»], я подтвердил это. И теперь подтверждаю. На сегодня это конец истории», – цитирует Моуринью Manchester Evening News.
- После семи туров у «МЮ» 10 очков, команда занимает седьмое место в АПЛ.
- 29 сентября «красные дьяволы» встретятся с «Вест Хэмом».
Погба радостный прибежал на тренировку, но Моуринью ему что-то съязвил, и Поль резко приуныл