Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью – о конфликте с Погба: «Поль – просто игрок, не капитан»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил ситуацию с видео с одного из занятий, на котором он ссорится с полузащитником Полем Погба.

«Это была открытая часть для медиа, у вас было несколько камер, которые могли поймать какие-то слова. Возможно, вам нужно поменять эту возможность, если хотите знать все, что сказано. Потому что я не собираюсь комментировать этот диалог.

Я очень подробно объяснил всем, кому нужно знать – футболистам и особенно Полю, так что Поль и остальные игроки в деталях знают причины, по которым я и тренерский штаб приняли такое решение. Я всегда анализирую выступление игрока как игрока, когда он становится капитаном. Анализирую действия во время матча и капитанские перспективы. После нескольких недель обдумываний и перемены мнений мы решили, что Поль – просто игрок, не капитан. Решение окончательное.

Я проинформировал футболиста и команду. Когда меня спросили об этом после матча во вторник [в Кубке английской Лиги против «Дерби Каунти»], я подтвердил это. И теперь подтверждаю. На сегодня это конец истории», – цитирует Моуринью Manchester Evening News.

После семи туров у «МЮ» 10 очков, команда занимает седьмое место в АПЛ.

29 сентября «красные дьяволы» встретятся с «Вест Хэмом».

Погба радостный прибежал на тренировку, но Моуринью ему что-то съязвил, и Поль резко приуныл

Все-все-все главные истории в вашем телеграме