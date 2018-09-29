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2 друга не поделили Дини в фэнтези, и Трой прислал письмо с просьбой продать его
А вы думали, что фэнтези-футбол мертв.
Ирландский журналист Килиан Вудс играет в фэнтези-футбол на сайте английской Премьер-лиги. Он отправил трансферный запрос, чтобы взять в драфт-лиге форварда «Уотфорда» Троя Дини.
Вудс играет вместе с приятелем Калибом Доэрти, который не отдавал Дини сопернику. Поэтому Калиб написал о ситуации в «Уотфорд». И Трой ответил!
«Уважаемый Калиб, спасибо за веру, которую ты продемонстрировал, когда взял меня в фэнтези-команду. Но мое сердце не лежит к «Килмэйнхэм Крэбс». Я немедленно хотел бы перейти в «Голуэй Голскорерс». С уважением, Трой Дини», – написал футболист в письме.
«Благодарность Трою Дини за подпись на трансферном запросе для меня. Калиб Доэрти знал о письме, но отказался уважать желания игрока», – затвитил Вудс под фотографией ответа футболиста.
- Дини в шести матчах АПЛ забил уже 2 мяча и отдал 1 ассист.
- «Уотфорд» Троя идет на четвертом месте после шести туров и опережает «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
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