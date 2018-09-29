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The Sun: Зинедин Зидан учит английский, чтобы возглавить «МЮ»
Жозе напрягся.
Пока Жозе Моуринью тонет в скандалах и критике, конкуренты времени зря не теряют.
46-летний Зинедин Зидан отдыхает после двух с половиной лет работы в мадридском «Реале», но все же занимается делом. По информации The Sun, француз вовсю изучает английский язык, чтобы быть готовым к работе в «Манчестер Юнайтед».
И постит жизнерадостные фоточки из трипа по Англии:
- «Реал» брал золото Примеры в первый год работы Зидана и трижды побеждал в Лиге чемпионов.
- Сейчас «Манчестер Юнайтед» на седьмой строчке таблицы АПЛ с 10 очками.
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