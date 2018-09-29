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Эден Азар – о праздновании на коленях: «Надо прекращать. Они просто адски болят»

Азар – о праздновании на коленях: «Надо прекращать. Они просто адски болят»
Eurosport

1 час назад

Здоровье нужно беречь.

Страйкер «Челси» и сборной Бельгии сделал грустное признание перед матчем седьмого тура АПЛ против «Ливерпуля».

В клубном интервью бельгиец рассказал о перспективах относительно своего фирменного празднования голов.

«Смотри, смотри, вот оно – празднование на коленях», – рассказал бельгиец «Челси ТВ», показывая на ноги, украшенные синяками.

«Мои колени адски болят! Больше не буду так отмечать».

  • Азар играет в «Челси» с 2012 года.
  • На счету лидера «синих» 6 голов и 2 ассиста в семи матчах сезона-2018/19.

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