Eurosport
Эден Азар – о праздновании на коленях: «Надо прекращать. Они просто адски болят»
Здоровье нужно беречь.
Страйкер «Челси» и сборной Бельгии сделал грустное признание перед матчем седьмого тура АПЛ против «Ливерпуля».
В клубном интервью бельгиец рассказал о перспективах относительно своего фирменного празднования голов.
«Смотри, смотри, вот оно – празднование на коленях», – рассказал бельгиец «Челси ТВ», показывая на ноги, украшенные синяками.
«Мои колени адски болят! Больше не буду так отмечать».
- Азар играет в «Челси» с 2012 года.
- На счету лидера «синих» 6 голов и 2 ассиста в семи матчах сезона-2018/19.
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