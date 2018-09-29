Алексис Санчес и Месут Озил ужасны. Без Арсена Венгера они никто

Покупка Алексиса Санчеса и Месута Озила была программным заявлением «Арсенала»: они больше не продают лидеров и готовы тратить. Ситуация, при которой оба могли покинуть клуб совершенно бесплатно, доказала: из идеи ничего не вышло. Мужчины соглашались остаться, но только со значительной прибавкой зарплаты. Спортивные амбиции улетели приблизительно на верхние ярусы «Эмирейтс».

Кто виноват – непонятно. Санчес и Озил сами провалили ключевые отрезки сезона – поскольку команда зависела от них, это отражалось на результатах и настроении лидеров. Клуб в свою очередь не поддерживал Алексиса и Месута на трансферном рынке – именно из-за этого появилась такая зависимость от парней.

В конце января звезды определились: Санчес ушел в «Юнайтед», Озил переподписал контракт. Оба точно выиграли в деньгах: Алексис зарабатывает 450 кусков в неделю, Месут поднял оклад до 393 тысяч евро каждые семь дней. В спортивном плане все иначе – изменения негативно повлияли на качество их игры.

Месут Озил и Алексис СанчесImago

Гениальность Месута базировалась на принципах Венгера. Немец говорил, что только при Арсене играл с огромной свободой, а остался, потому что обожает его стиль. Свобода выражалась в перемещениях по всему полю и классических функциях десятки. Это устаревшая модель: Гвардиола и Сарри расставляют игроков по определенным зонам, современные плеймейкеры должны отрабатывать в защите.

«Стиль «Тоттенхэма» предполагает постоянный прессинг, в него включаются все игроки, ни для кого нет исключения. Да, раньше десятки могли расслабиться и делать все, что угодно. Но теперь это невозможно», – рассказывал об эволюции плеймейкеров Кристиан Эриксен.

Озил не был до конца освобожден от обязанностей по защите, но силы, которые экономил при игре без мяча, использовал для фирменных передач вразрез. Эмери просит отрабатывать по полной: если Месут выходит на фланг, он должен приглядывать за крайним защитником соперника; если выходит на позицию десятки – за опорником.

«Каждый игрок должен обороняться, когда требует ситуация. Есть оборонительные моменты и атакующие, в каждом игрок должен демонстрировать полную самоотдачу. Я считаю, что мы все должны делать сообща – и атаковать, и обороняться. Я требую этого от каждого игрока», – предупредил Эмери на старте сезона.

К требованиям испанца Озил привыкает очень тяжело. Против «Ман Сити» немец вышел справа, но не сдержал Бенжамена Менди – француз сделал две голевые передачи. Против «Челси» Месут появился уже в роли плеймейкера, но провалился против Джорджиньо. Эмери заменил с его формулировкой «мы слишком легко позволяли им продвигать мяч».

Претензии к Месуту продолжились даже после побед. После матча с «Кардиффом» Эмери отметил, что во втором тайме поменял позицию Озилу, и тот прибавил – до перерыва прямой оппонент немца сделал голевой пас. После встречи с «Ньюкаслом» Унаи попросил делать больше ключевых передач и чаще влиять на игру в атаке.

В данном случае Эмери виноват наравне с Озилом. С начала сезона испанец просит разыгрывать мяч от вратаря: у Чеха, Джаки и Гендузи это получается через раз, в результате команда слишком медленно переходит в атаку. «Арсенал» проводит на своей трети поля поля 30% времени – больше только «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Фулхэм». Соответственно, самих возможностей сделать ключевой пас у Озила стало значительно меньше.

В прошлом сезоне Месут делал 75 передач за игру, в этом – всего 38. Пасы под удар естественным образом испарились – 3,49 против 1,71 за игру. Если в прошлом сезоне показатели Озила гарантировали ему голевой пас каждые три игры, то теперь – каждые 16. Это самое ужасное: при Венгере плеймейкер тоже ленился и редко отрабатывал, зато компенсировал игрой впереди. Сейчас у Месута 422 минуты в АПЛ и ноль ассистов.

Месут ОзилGetty Images

Проблемы Санчеса еще глубже и начались даже не в этом сезоне. Последний раз Алексис забивал в конце марта «Суонси» – с тех пор в АПЛ было закручено 347 голов, их авторами стали 164 игрока. Самого высокооплачиваемого среди них нет – Санчес молчит уже 830 минут.

Спад Алексиса был ожидаем изначально. Сразу после трансфера Моуринью сказал, что не любит зимние покупки – игрокам нужно время на адаптацию. Спустя месяц португалец подчеркнул: лучшую игру Санчес покажет только в следующем сезоне. То есть, Моуринью не понимал, как использовать Алексиса – есть версия, что «Юнайтед» покупал чилийца только для того, чтобы он не достался «Сити». Это должно было насторожить Санчеса, но перевесил более жирный контракт.

Поспособствовал кризису фирменный стиль Моуринью. О его несоответствии лучшим качествам Санчеса рассказал бывший тренер Алексиса в юниорской сборной Хосе Сулантай: «Ему будет тяжело вернуться на свой уровень. Стиль Моуринью вредит ему. Жозе просит делать длинные передачи, которые перелетают через любимую зону Алексиса. Это должно его беспокоить».

Наблюдение Сулунтая подтверждается статистикой. В этом сезоне «Юнайтед» проводит на чужой трети всего 25% времени. Меньше только у пяти клубов АПЛ, из которых четыре – новички двух последних сезонов. Логично, что это отражается на активности Алексиса: в «Арсенале» он бил 3,6 раза за матч, в «Юнайтед» – всего 1,8.

Роль Санчеса в провале тоже огромная. Алексис банально не адаптировал свою игру под стиль новой команды. Санчес упорно рискует, хотя «Юнайтед» владеет мячом меньше «Арсенала» – 53,9% против 58,5%. Потери чилийца в «МЮ» бросаются в глаза больше. Если при Венгере у него было право на ошибку, то Моуринью требует более высокой эффективности.

Последняя часть проблемы – характеристики партнеров. В обоих клубах Санчес был левым вингером, но если в «Арсенале» ему создавали условия для творчества, то в «Юнайтед» ограничивают. Начо Монреаль обеспечивал ширину по флангу – Алексис получал свободу для смещений в центр, после чего бил или отдавал в штрафную. В «МЮ» большинство матчей Санчес провел рядом с Погба – француз любит играть в тех же зонах, что и чилиец, и отнимает пространство у напарника.

Недоработки Алексиса в защите довершают историю. Новая команда реже прессингует, Санчесу приходится глубже возвращаться назад, сил на контратаки остается меньше, опций для передачи – естественно, тоже. Чилиец сделал семь ассистов после трансфера, но два из них против «Йовила» в Кубке Лиги. Все плохо по обоим показателям.

За месяц до ухода Санчеса и переподписания Озила Венгер сказал, что они разделяют ценности клуба и обожают его стиль. Как оказалось, он идеально подчеркивал скиллы парней. Другая модель предполагает либо частичный, либо существенный отказ от фирменной игры. Едва ли это искали Озил и Санчес, когда расписывали свое будущее прошлой зимой.

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