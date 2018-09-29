Getty Images

«Это мое желание». Пеп Гвардиола настаивает на продлении контракта с Венсаном Компани

«Это мое желание». Гвардиола настаивает на продлении контракта с Компани
Eurosport

30 мин. назад

32-летний бельгиец все еще востребован в Манчестере.

Контракт «Манчестер Сити» и Венсана Компани истекает в конце сезона-2018/19. В августе 2019 года защитник проведет юбилейный матч в честь 10-летия выступлений за клуб из Манчестера.

Гвардиолу спросили, видит ли он Венсана в качестве игрока «Сити» в следующем сезоне:

«Да, и это мое желание. Венсан играл в матче Кубка лиги так, словно в финале Лиги чемпионов. Это невероятно и многое для меня значит», – сказал Хосеп Гвардиола.

«Когда Компани играет пять минут, они становятся лучшими в его жизни. Венсан – отличный пример для молодежи вроде Фила Фодена.

К сожалению, он много травмировался, но, думаю, в ближайшие месяцы ему станет лучше», – добавил коуч «Сити».

  • 32-летний Венсан выступает за «Манчестер Сити» с 2008 года.
  • Защитник провел в сезоне-2018/19 пять матчей, но не отметился результативными действиями.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру

01:16
Популярные видео
Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19
6 811 просмотров22 ч
Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто
3 507 просмотров27/09 в 09:57
А еще вам может понравиться