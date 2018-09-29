«Это мое желание». Пеп Гвардиола настаивает на продлении контракта с Венсаном Компани

Контракт «Манчестер Сити» и Венсана Компани истекает в конце сезона-2018/19. В августе 2019 года защитник проведет юбилейный матч в честь 10-летия выступлений за клуб из Манчестера.

Гвардиолу спросили, видит ли он Венсана в качестве игрока «Сити» в следующем сезоне:

«Да, и это мое желание. Венсан играл в матче Кубка лиги так, словно в финале Лиги чемпионов. Это невероятно и многое для меня значит», – сказал Хосеп Гвардиола.

«Когда Компани играет пять минут, они становятся лучшими в его жизни. Венсан – отличный пример для молодежи вроде Фила Фодена.

К сожалению, он много травмировался, но, думаю, в ближайшие месяцы ему станет лучше», – добавил коуч «Сити».

32-летний Венсан выступает за «Манчестер Сити» с 2008 года.

Защитник провел в сезоне-2018/19 пять матчей, но не отметился результативными действиями.

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