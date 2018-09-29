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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Поль Погба никогда не был вице-капитаном»

Моуринью: «Погба никогда не был вице-капитаном»
Eurosport

25 мин. назад

Конфликт затянулся.

Коуч «МЮ» Жозе Моуринью комментировал затянувшийся конфликт с Полем Погба.

«Поль не был вице-капитаном. Функцию кэпа выполнял Валенсия – а затем была группа игроков на подхвате, которые назначались вице-: им был Давид де Хеа, Эшли Янг, Крис Смоллинг.

Впервые я подумал о Поле в этом контексте в прошлом сезоне, потому что это игрок другого поколения, молодой, капитан будущего.

Но Погба никогда не был вице-капитаном, и поэтому у нас и сейчас нет вице-капитана в команде.

Все зависит от матча, от того, играет ли Валенсия. Если он не на поле, я ищу подходящее решение», – резюмировал коуч «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

  • 29 сентября «МЮ» играет против «Вест Хэма».
  • В таблице АПЛ манкунианцы занимают седьмую строчку.

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