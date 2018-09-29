Магический шлепок Ярмоленко под перекладину и другие ядовитые стрелы «Вест Хэма» в ворота «МЮ»

«Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» в седьмом туре чемпионата Англии со счетом 3:1.

Команда Моуринью пропустила уже на пятой минуте от бразильца Фелипе Андерсона, для которого этот мяч стал первым в Англии.

У «Юнайтед» ничего не получалось, и незадолго до перерыва отражением неудач манкунианцев стал автогол шведского защитника Линделёфа. Впрочем, гол можно было записать и на Андрея Ярмоленко.

Гости отыграли один мяч благодаря удачной замене – Рэшфорд подарил надежду «МЮ» на 71-й минуте.

«Дьяволы» полетели сравнивать счет, но их спустя три минуты наказал Марко Арнаутович. Австриец четко реализовал выход один на один.

Команда Моуринью потерпела третье поражение в АПЛ в этом сезоне.

«МЮ» показал худший старт сезона с кампании-1989/90, когда набрал 10 очков (7 туров).

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