Жозе – аут. Португалец снова проваливает третий сезон и убивает «МЮ»

Сколько стоит любовь? Кажется, ответ на этот вопрос знают боссы «МЮ». Иначе объяснить 26-миллионные в евроэквиваленте отступные за досрочное расторжение контракта с Жозе Моуринью невозможно. Но теперь обратного пути нет – пора вышвырнуть португальца и взять нормального тренера.

Моуринью – классный специалист, но прозорливые менеджеры «Юнайтед» явно плохо изучили историю отношений Жозе с третьими сезонами. Клубы португальца стабильно сыплются после форсажа в первые два года из-за характера Моура, который ломает футболистов и настраивает их против Жозе.

Давид де Хеа – основа серебра в прошлом сезоне и кипер с нереальным количеством сэйвов – в новом сезоне пропускает все, что летит в его ворота. Объяснить провал испанца логичными доводами вряд ли возможно, а вот негативной реакцией на нарушившуюся микрофлору в коллективе вполне. Ну, не Артем же Дзюба сломал гениального кипера в 1/8 финала ЧМ. В прошлом сезоне к восьмому туру АПЛ испанец подходил с шестью клиншитами, в этом году – с одним.

Лакмусовая бумажка катастрофы Жозе – интервью. Когда португалец на коне, он размазывает журналистов и сорит ядреными шутками, но после матча с «Вест Хэмом» убитый Моуринью опять нагнал на судей. Жозе признал, что команда рухнула на психологическое дно после серии неудач и непонимания в коллективе, но главным фактором поражения, конечно, назвал офсайд у Пабло Сабалеты в моменте с первым голом. Клиника.

Жозе окончательно поплыл еще и потому, что засунул любимое альтерэго куда подальше. На пресс-конференции после влета «Вест Хэму» португалец выдал тираду по поводу отсутствия Алексиса и выхода в старте Антони Марсьяля: «Многие месяцы люди твердили Марсьяль, Марсьяль, Марсьяль и требовали убрать Алексиса. На этой неделе я исполнил их желание». За время в «МЮ» Жозе приучил к нелогичным решениям применительно к стартовому составу и расположению игроков, но, кажется, в первый раз пошел на поводу у хейтеров.

«Вест Хэм», конечно, удивился, когда увидел справа в обороне Эшли Янга, посмеялся, рассмотрев в центре обороны Скотта Мактомини, и окончательно расхохотался, когда нашел в стартовом сочетании Поля Погба. Француз на неделе разругался с тренером и глупо было бы предполагать, что чемпион мира будет рвать за Жозе на «Олимпийском стадионе». Естественно, этого не произошло. Погба чаще всех бил (3 удара), но в створ попал лишь раз, дважды потерял мяч и трижды сфолил, причем больше всех пострадал Андрей Ярмоленко. Француз только чудом оказался не худшим игроком «МЮ» по оценке Whoscored – помогли Де Хеа, который пустил трижды при трех ударах в створ, Линделёф, влепивший автогол, и Янг (играл на непривычной позиции справа в обороне) с Матичем (тормозил атаки «дьяволов» при 10% владения мячом и ни разу не отобрал мяч).

«Дома мы должны атаковать. Но я игрок, а не менеджер». Поль Погба пальнул в адрес Жозе Моуринью

Моуринью предвосхищал проблемы еще летом, когда вымаливал у руководства центрального защитника и игрока в группу атаки, но получил только Фреда, 35-летнего кипера «Стока» и, это не шутка, 19-летнего правого защитника «Порту» Диого Далота. Внимание, вопрос: Жозе, а почему справа нельзя было выставить его, ведь, ты месяц назад заявлял, что травма у молодого игрока несерьезная?

Руководство не помогло Жозе с трансферами и катализировало процесс развала команды на третий сезон. Менеджеры требовали сначала продажи кого-нибудь из ростера, но Жозе удержал в команде Погба, хотя за Поля очень большие деньги предлагали и «Ювентус», и «Барселона», а теперь получил расхлябанную суперзвезду, которая всеми силами уничтожает атмосферу в клубе.

Так уже было. В третьем сезоне в «Челси» (первый приход) Жозе взял только Кубок Англии и развалил команду к старту четвертого, а помог этому Андрей Шевченко, который стал причиной напряженных отношений Романа Абрамовича и португальского специалиста. В «Реале» третий сезон прошел без конкуренции с «Барселоной» и под аккомпанемент скандалов с Рамосом и Роналду. Проецировать отношения Моура и третьих сезонов на «Порту» и «Интер» невозможно – он отработал там идеальные два года. Возвращение в «Челси» принесло чемпионство и провальный старт третьего сезона, после которого Жозе сняли. Конфликт тоже был, как по заказу: дошло до суда с Евой Карнейро. Сейчас у Жозе на руках тяжелые отношения с Погба, публичные трения с Марсьялем и постоянное давление со стороны английских медиа. Логика очевидна: Моур приступил к разложению нового клуба, нужно срочно его остановить.

В beIN SPORTS, что «МЮ» уже провел переговоры с Зинедином Зиданом и вот-вот вышвырнет Жозе. Других претендентов на должность найти довольно трудно. На рынке свободных агентов просиживает еще и Антонио Конте , но вряд ли манки захотят еще одного отверженного «Челси» коуча. Точка невозврата для «красных дьяволов» пройдена. Впереди либо светлое будущее (если дадут время на построение команды) с Зиданом или продолжение пике в пропасть.

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1

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