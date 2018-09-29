Жозе Моуринью: «Первый гол «Вест Хэма» – офсайд, второй – автогол, третий – ошибка судьи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение его команды от «Вест Хэма» со счетом 1:3.

«В моменте с голом Андерсона был небольшой офсайд и, возможно, арбитр не увидел этот эпизод, допустив ошибку.

При втором голе мы знали, что Ярмоленко левша, но не были достаточно агрессивны против него. Во втором тайме мы пришли в себя, а их вратарь сделал несколько хороших сэйвов. Однако третий гол убил нас ментально, так как судья не заметил фол ранее на Рэшфорде.

Когда ты побеждаешь, тебе кажется, что это лучшая победа из возможных. Но первый гол они забили из офсайда, второй – автогол, третий – после ошибки судьи. В следующем матче нам стоит начать игру получше», – прокомментировал Жозе матч.

Один из мячей в матче провел Марко Арнаутович. Это 17-е активное действие австрийского нападающего в 2018-м (10 голов+7 ассистов). Больше только у Мохамеда Салаха (24).

Команда Моуринью потерпела третье поражение в АПЛ в этом сезоне.

«МЮ» показал худший старт сезона с кампании-1989/90, когда набрал 10 очков (7 туров).

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