Кепа выдал грандиозный сэйв после удара Мане – «Челси» не зря отвалил за него 80 млн евро

«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче седьмого тура чемпионата Англии со счетом 1:1.

Шикарный матч провел вратарь «синих» Кепа Аррисабалага. Особенно хорош был его сэйв в начале второго тайма, когда испанец отразил выстрел в упор Мане.

Счет в матче в первом тайме открыл Эден Азар. Это шестой мяч бельгийца в АПЛ в этом сезоне при восьми ударах в створ.

«Ливерпуль» вырвал ничью на 89-й минуте благодаря шикарному выстрелу Старриджа, с которым ничего не мог бы поделать ни один кипер.

Кепа – самый дорогой вратарь в мире.

Ворота «Ливерпуля» защищал Аллисон, за которого этим летом «красные» заплатили 73 млн евро «Роме».

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