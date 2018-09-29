Менди травмируется и злит Гвардиолу. Он делает все, чтобы Зинченко играл, но Саше пора уходить

Перед сезоном-2018/2019 Бенжамен Менди наконец-то распрощался с больничной койкой и попал в основу на игру с «Арсеналом». В первом матче после возвращения француз выпилил два ассиста, а Гвардиола отметил футбол Менди с мотивирующей издевкой: «Иногда хочется убить Менди, а иногда думаешь: «Вау! Что за игрок у нас есть!» Он заряжает нас энергией. Надеюсь, мы сможем убедить его тратить меньше времени на соцсети и заняться работой над собой». Бенжамен послушал коуча и в твиттере пообещал завязать с интернет-зависимостью.

За четыре игры в АПЛ левый защитник организовал для партнеров пять голевых передач, но на тренировке перед пятым туром с «Фулхэмом» он получил травму: на этот раз Менди повредил стопу. На его позиции вышел Фабиан Делф, «МС» уработал соперника 3:0, а Бенжамен устроил красивую историю и посмотрел матч с маленьким мальчиком и его отцом, когда те попросили о фото и шуточно предложили поболеть за «Сити» вместе.

Пока Менди играл, в новостной ленте всплывали только похвала от экспертов и фрагменты с его прострелами, но уже через пару дней после травмы он накосячил дважды. Сначала Бенжамен на год лишился водительских прав из-за частого превышения скорости. Француз утверждал, что за рулем находился не он, но полиция выдвинула еще одно обвинение из-за непредоставленной информации о другом водителе.

Потом Менди опоздал на лечебные процедуры из-за боя Джошуа и Поветкина, о чем Гвардиола мыльно рассказал на пресс-конференции: «Да, он опоздал. Но в последнее время такое случается. Многие игроки задерживаются из-за пробок. Весь Манчестер стоит в ремонте. Большинство игроков опаздывает. Им еще нужно отвозить детей в школу», – хотя в этот момент француз возвращался из Лондона. Тем не менее, Гвардиола все равно остался недоволен дисциплиной француза и поговорил с ним об этом после тренировки.

Поэтому пока Менди разбирается с болячками и претензиями главного тренера, шанс появился у Делфа и Александра Зинченко. Первый не реализовал попытку, провалился в матче с «Лионом» и привез первый гол в ворота Эдерсона, после чего уступил место в старте украинцу.

Зинченко уже провел две полных встречи, хотя до этого не сыграл ни одной минуты. Он регулярно выпадал из заявки и чуть не ушел в «Бетис» летом, но в последний момент «МС» законсервировал переход из-за суммы трансфера.

Саша уверенно провел обе игры, и ворота Эдерсона остались сухими. Правда, сухой оказалась и графа с результативными действиями у украинца. Несмотря на предоставленный шанс, Зинченко нужно покидать «Манчестер Сити» зимой.

Во-первых, после травмы Менди Гвардиола поставил Александра третьим по счету левым дэфом команды – изначально Делф встал на строку выше. Во-вторых, украинец только при Пепе стал крайним защитником и серьезно проигрывает Менди конкуренцию, который уже в «Монако» блистал на этой позиции. В-третьих, Зинченко уже взял медаль АПЛ и при этом провел восемь игр прошлого чемпионата, шесть из которых в старте – задача минимум выполнена.

Александр – талантливый игрок, но пока в «МС» ему делать нечего. Пора брать золотые медали с другими командами. Только теперь в основном составе.

«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 2:0

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