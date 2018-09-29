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Дэниел Старридж всадил штырь в девятку ворот «Челси» и украл праздник у фанатов «синих»

Старридж всадил штырь в девятку ворот «Челси» и украл праздник у фанатов «синих»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Передал привет бывшему клубу.

«Челси» упустил победу над «Ливерпулем» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Лондонцы открыли счет в первом тайме усилиями Азара, но «красные» спаслись на 89-й минуте.

Могучий удар точно в девятку из-за пределов штрафной выпалил бывший нападающий «Челси» Дэниел Старридж.

  • Дэниел – седьмой форвард «Ливерпуля» достигший отметки 50+ голов в АПЛ. Ранее ее покорили Фаулер, Джеррард, Оуэн, Саурес, Торрес и Кюйт.
  • Эден Азар забил шестой мяч в АПЛ в этом сезоне при восьми ударах в створ.
  • Старридж выступал за «Челси» с 2009 по 2013 год. За этот период он забил 24 мяча в 86 матчах во всех турнирах.

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