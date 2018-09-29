Дэниел Старридж получил в «Ливерпуле» 15 травм, но не сломался. У него уже 3 мяча в трех матчах

«Ливерпуль» 86 минут безуспешно бился с «Челси». Кепа создал нереальный сэйв, Луис и Рюдигер вытащили из пустых ворот, Шачири промахнулся из идеальной точки. Все неминуемо катилось к первой потере очков в АПЛ и второму за неделю подзатыльнику от Сарри.

На 86-й минуте Клопп произвел вторую за матч неоднозначную замену. Сначала немец удивил тем, что променял Салаха на суетливого Шачири, потом на 20-30 минут опоздал с выходом Старриджа. Казалось, у Дэнни банально не хватит времени, но уже через несколько мгновений он ввинтил в девятину бывшей команде.

Про Старриджа забыли примерно все. Он бодро начал на «Энфилде», но так же быстро посыпались травмы. С 2013 года хрустальный форвард получил 15 повреждений. Травмировал Дэниел все, что только можно: тазобедренный сустав, икры, заднюю, колено, бедро, голеностоп, пах и разок даже серьезно простыл.

«Красные» вывалили за страйкера 15 млн евро и не верили, что за пять лет он пропустит 99 матчей. Жестче всего Старридж страдал из-за проблем с тазом – минус 212 рабочих дней. Всего с повреждениями Дэниел провалялся на койке 567 день. Во «Вконтакте» даже появился паблик, отсчитывающий дни форварда без травм.

В 2014-м Старридж подписал безумный контракт на пять лет – фанаты страдали и считали деньги, улетевшие в никуда. Повод был огромным: «Ливерпуль» еженедельно выписывает Дэнни чек на 135 тысяч евро. Это больше, чем у Мане и Робертсона вместе взятых, больше, чем у Матипа, Вейналдума и капитана Хендерсона. По достатку в «Ливерпуле» англичанина опережают только Ван Дейк (168 тысяч в неделю), Фирмино (202 тысячи) и Салах (225 тысяч).

С каждой новой травмой Старридж впечатывался все глубже в скамейку и катился в депрессию. Одно дело ждать восстановление, другое – смотреть, как твое место в атаке забетонировано неуязвимым трио из космоса. Еще и Шачири привезли, который выглядел первым кандидатом на подмену кого-то из монстров.

С января по август Дэнни забил целых четыре мяча – все в ненужных товарищеских матчах. В АПЛ он вышел шесть раз (дважды с первых минут), но не родил даже ассиста, что уникально – уйти сухим из компании Салаха, Мане и Фирмино сложнее, чем отличиться.

99 причин из 100 кричали, что Старридж будет собирать пыль до зимы, а если не получится его продать, до лета. Но он внезапно вернулся: Дэн не травмируется с декабря 2017-го, а теперь еще и набрал форму. Два из трех последних матча англичанин начал в основе и удивил голами «ПСЖ» и «Челси». Третий мяч за 12 дней он положил на «Стэмфорд Бридж», где провел на поле всего восемь минут с учетом компенсированного времени.

Если Клопп действительно реанимировал Старриджа, то у Пепа гигантские проблемы. Рассчитывать на усталость Мо, Фирмино и Мане теперь бессмысленно, потому что Дэнни, оказывается, больше не мумия.

«Челси» – «Ливерпуль» – 1:1

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