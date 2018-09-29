Фаната «Эвертона» с синдромом Дауна затроллили в сети, после чего клуб пригласил его на фотосессию

Болельщик «Эвертона» с синдромом Дауна по имени Дэнни всю жизнь яростно поддерживает «ирисок», но над ним часто издеваются поклонники команд соперниц.

Руководство мерсисайдского клуба сделало сюрприз 28-летнему парню – Дэнни пригласили на тренировку и фотосессию. Болельщик позировал для командного фото и отдельно сфотографировался с любимыми игроками – Филом Джагелкой и Шеймусом Коулманом, пишет BBC Sport.

Дэнни познакомился с игроками молодежной команды «Эвертона», а вечером поужинал с футболистом и тренерским штабом.

После 7 туров АПЛ «Эвертон» занимает 11 место.

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