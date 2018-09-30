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The Telegraph: «МЮ» опроверг переговоры с Зиданом, но подтвердил, что не уверен в Моуринью

The Telegraph: «МЮ» опроверг переговоры с Зиданом, но подтвердил, что не уверен в Моуринью
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

С такими результатам – неудивительно.

«Манчестер Юнайтед» не вел переговоров с бывший тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

Несмотря на интерес француза к работе, «дьяволы» не контактировали со специалистом, сообщили источники в руководстве «МЮ» The Telegraph. Но в клубе признали, что действительно обсуждали, способен ли нынешний главный тренер Жозе Моуринью переломить неудачно складывающийся ход сезона и наладить игру команды.

  • В последнем матче АПЛ «Юнайтед» проиграли «Вест Хэму» – 1:3.
  • В таблице «МЮ» отстает от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» уже на 9 очков.

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