Игрок «Челси» Эден Азар: «Я хотел уйти после чемпионата мира, потому что мечтаю играть в Испании»

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что хотел уйти из лондонского клуба летом.

«Буду честен. Я хотел уйти после чемпионата мира, потому что мечтаю играть в Испании. Но потом я поговорил с руководством и тренером и сказал: «Я могу остаться. Без проблем». Пришел новый тренер, нам нравится играть под его руководством. Я рад, что остался.

Я допускаю, что останусь в «Челси» до конца карьеры. Но не исключаю, что в будущем покину клуб. Я люблю «Челси», его фанатов и Лондон. Думаю, одноклубники меня любят, так что принять решение о том, чтобы остаться, было легко. Уйду я или останусь – я все равно буду счастлив. «Челси» стал частью моей жизни. Посмотрим», – сказал Азар BT Sport.

Интерес к Азару проявлял мадридский «Реал».

В семи матчах АПЛ-2018/19 Эден забил шесть раз и сделал два ассиста.

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