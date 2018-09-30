Президент Турции Реджеп Эрдоган – о скандале с Месутом Озилом: «Пора покончить с этим расизмом»

Месут Озил в мае сфотографировался с турецким президентом в Лондоне, и его захлестнуло цунами критики. После провального чемпионата мира полузащитник ушел из сборной, объяснив это неуважением и расизмом – у Месута турецкие корни. Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ситуацию, которая сложилась вокруг Месута.

«С этим расизмом пора кончать. Озил родился и вырос в Германии, но теперь он отвергнут обществом, потому что сфотографировался в Англии. Как президент я с трудом понимаю, как подобные молодые люди могут сначала попать в сборную, а потом оказаться выброшеными», – приводил слова Эрдогана Goal.com.

Фотография, за которую осуждают Озила, появилась во время предвыборной кампании Эрдогана: политик посещал турецкую общину в Лондоне.

В Германии режим Эрдогана осуждают как подавляющий свободу слова. Озила обвиняют в рекламе этого режима.

После чемпионата мира выяснилось, что сборная Германии разбилась на два лагеря: немцы и иммигранты, которые не общались друг с другом и давали друг другу расистские клички.

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