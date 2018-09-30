Imago

Президент Турции Реджеп Эрдоган – о скандале с Месутом Озилом: «Пора покончить с этим расизмом»

Эрдоган – о скандале с Озилом: «Пора покончить с этим расизмом»
Eurosport

22 мин. назад

Игрок «Арсенала» ушел из сборной Германии после скандала из-за фотографии с президентом Турции.

Месут Озил в мае сфотографировался с турецким президентом в Лондоне, и его захлестнуло цунами критики. После провального чемпионата мира полузащитник ушел из сборной, объяснив это неуважением и расизмом – у Месута турецкие корни. Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ситуацию, которая сложилась вокруг Месута.

«С этим расизмом пора кончать. Озил родился и вырос в Германии, но теперь он отвергнут обществом, потому что сфотографировался в Англии. Как президент я с трудом понимаю, как подобные молодые люди могут сначала попать в сборную, а потом оказаться выброшеными», – приводил слова Эрдогана Goal.com.

  • Фотография, за которую осуждают Озила, появилась во время предвыборной кампании Эрдогана: политик посещал турецкую общину в Лондоне.
  • В Германии режим Эрдогана осуждают как подавляющий свободу слова. Озила обвиняют в рекламе этого режима.
  • После чемпионата мира выяснилось, что сборная Германии разбилась на два лагеря: немцы и иммигранты, которые не общались друг с другом и давали друг другу расистские клички.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Руни поймал вратаря на выходе и засадил с 35 метров. У него дубль

01:20
Популярные видео
Джовинко с партнерами пропустили первыми, но затем устроили «Нью-Ингланду» кровавую баню
1 395 просмотров6 ч
Златан забил два гола, заработал пеналь и вообще поиздевался над «Ванкувером»
3 376 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться