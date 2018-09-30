Дэниел Старридж – о камбеке в «Ливерпуль»: «У нас с этой девчонкой до сих пор классные отношения»

Дэниел Старридж провел непростой сезон-2017/18. В первой половине он почти не играл за «Ливрепуль», а во второй его арендовал «Вест Бромвич». «Дроздам» Дэниел тоже особо не помог – 20 минут на поле за 6 матчей, ноль голов. Зато после возвращения к Юргену Клоппу у Старриджа налаживаются дела.

«У меня никогда ни с кем в клубе не было проблем. Ни с менеджером, ни с кем-то из персонала. Мне тут очень нравится. Я люблю игроков. Но иногда ты должен делать что-то для себя.

То же самое, когда вы в длительных отношениях с женщиной. И ты такой: «Слушай, я чувствую, у нас больше не ладится». Но потом ты уходишь, и такой: «Да у нас с этой девчонкой до сих пор классные отношения. Я могу вернуться». Вот так вот у меня было», – приводит слова Старриджа ESPN.

Старридж забил 17 голов в АПЛ после выхода на замену. За последние 11 лет больше только у Жиру (19).

Дэниел – седьмой игрок, который забил за «Ливерпуль» 50 и более голов в АПЛ.

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