Дерзкий и резкий юнец положил просто нереальную базуку с полулета
Клубы АПЛ встали в очередь.
В матче юношеской лиги Кента между «Мэргейтом» и «Фолкстоуном» победный гол хозяев получился на редкость крутым.
После длинного заброса игрок «Мэргейта» мощно пробил с полулета, мяч по высокой дуге попал точно в ближнюю девятку ворот. Счет стал 2:1.
Арсен Венгер уже стучится к парню в дверь с контрактом… А нет, не стучится. Парень опоздал на пару месяцев.
- Итоговый счет – 3:1 в пользу в «Мэргейта».
- Хозяева выиграли три стартовых матча лиги и возглавляют таблицу. «Фолкстоун» идет четвертым с четыремя очками.
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