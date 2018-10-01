Дерзкий и резкий юнец положил просто нереальную базуку с полулета

В матче юношеской лиги Кента между «Мэргейтом» и «Фолкстоуном» победный гол хозяев получился на редкость крутым.

После длинного заброса игрок «Мэргейта» мощно пробил с полулета, мяч по высокой дуге попал точно в ближнюю девятку ворот. Счет стал 2:1.

Арсен Венгер уже стучится к парню в дверь с контрактом… А нет, не стучится. Парень опоздал на пару месяцев.

Итоговый счет – 3:1 в пользу в «Мэргейта».

Хозяева выиграли три стартовых матча лиги и возглавляют таблицу. «Фолкстоун» идет четвертым с четыремя очками.

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