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Игрок «МЮ» Поль Погба: «Прокомментировать матч с «Вест Хэмом»? Моей смерти хочешь?»
Полю не откажешь в чувстве юмора.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался комментировать игру команды после поражения в матче АПЛ от «Вест Хэма» (1:3).
На соответствующую просьбу журналиста The Times Погба коротко и емко ответил: «Ты моей смерти хочешь?».
- Поль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
- Конфликт Погба и Моуринью начался в конце сезона-2017/18 после публичной критики Жозе в адрес Поля. Особенный лишил француза капитанской повязки «МЮ» за критику тактики в матче с «Вулверхэмптоном».
- «МЮ» уже вылетел из Кубка английской Лиги и набрал лишь очко в двух последних турах чемпионата.
Угадай, с кем в «МЮ» поссорился Жозе, а с кем еще дружит
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