Защитник «МЮ» Люк Шоу: «На поле выходим мы, а не тренер. Нам нет оправданий»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:3).

«По правде говоря, это было ужасно. Мы не выглядели командой, которая хочет победить. И как команда, и каждый футболист в отдельности мы смотрелись ужасно.

Мы приносим извинения болельщикам за то, что они увидели. Это было недостаточно хорошо для команды «Манчестер Юнайтед», команды с достаточным количеством таланта.

В перерыве тренер сказал несколько слов, которые были необходимы. Мы проснулись. Но того, что он нам говорил делать: двигаться, сосредоточиться, владеть мячом, играть – этого не произошло. Это разочаровывающий и очень плохой день для нас.

Нам нужно посмотреть на себя как на игроков. Мы выходим на поле, а не тренер, не так ли? Он здесь для того, чтобы выбрать состав, который сможет победить. Посмотрите на наш состав: он сильный. Мы были недостаточно хороши, и этому нет никаких оправданий», – цитирует Шоу Sky Sports.

Поль Погба был не столь многословен.

После семи стартовых туров «МЮ» отстает от «Сити» и «Ливерпуля» на 9 очков.

В этих матчах «дьяволы» одержали всего 3 победы.

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