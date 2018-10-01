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Лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне возобновил тренировки с командой

Де Брёйне возобновил тренировки с командой
Eurosport

1 час назад

Заждались рыжего.

Бельгийский футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне практически восстановился от травмы связки колена.

Твиттер клуба разместить запись с фото полузащитника на тренировке и подписал: «Он вернулся!». Интенсивность занятий Кевина и возможное его участие в ближайших играх не уточняется.

  • Де Брёйне получил травму в середине августа.
  • Ранее сообщалось, что бельгиец восстановится к ноябрьскому матчу с «Манчестер Юнайтед».
  • Летом Де Брёйне помог Бельгии взять бронзу ЧМ-2018 – лучший результат в истории «дьяволов».

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