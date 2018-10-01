Из «МЮ» должны уйти и Жозе Моуринью, и Поль Погба. Это не их клуб

Хроника подписания Погба в «Юнайтед» смотрелась крайне сомнительно: отпустили за миллион, парень раскрылся, и его вернули за сотку. Логично, что в таких случаях с боссов спрашивают вдвойне – сначала за то, что проморгали талант, потом за то, что испепелили кучу денег на своего же игрока.

Пора смириться: у Погба и «МЮ» тотальное несовпадение запросов и ожиданий. Француз не создан для того, чтобы пахать в центре, возвращаться назад и сохранять концентрацию в обороне. Он классный атакующий игрок, который привык не только искрить на поле, но и предельно эффективно монетизировать образ.

Прически, реклама, шоу в раздевалке – Погба хочет быть футбольной рэп-звездой, а его зачем-то ассоциируют с Полом Скоулзом, который промолчал всю карьеру. Ситуация уже никогда не изменится: Поль талантлив, но нестабилен, а его грехи (отпустил «своего» игрока, потерял позицию, недобежал в защиту) всегда будут резонировать мощнее, чем самые роскошные матчи.

Печальнее всего, что француза усердно лупцует сам Скоулз. Сначала он заявил, что футболист за такие деньги должен заколачивать по 50 голов за сезон, потом посоветовал Полю чаще включать мозги, а следом констатировал, что Погба демонстрирует хай-класс раз в три-четыре матча.

С одной стороны, Пол прав и казнь по делу. С другой, критика от Скоулзи слишком авторитетна – икону АПЛ цитирует весь мир. Теперь совершенно непонятно, что должен сотворить несчастный Погба, чтобы его приняли и наконец успокоились. Уже ясно, что это не тот игрок, который делает разницу, так что Полю проще уйти и начать все заново.

Их роман с «МЮ» – как попытка наладить отношения после мощной ссоры и расставания: как правило, такие истории завершаются еще одним скандалом. Поэтому разумнее никого не мучить и цивилизованно разойтись.

Поль Погба в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»Getty Images

Показательно, что очередной кризис Погба совпал с агонией Моуринью. Жозе банально не знает, как грамотно выстраивать атаку, – отсюда и ноль идей по поводу оптимальной роли для универсального Поля. Одни тренеры раскрывают лидеров, другие – психуют, отнимают у них повязку и запугивают настолько безжалостно, что те боятся дать комментарий журналистам после поражений.

Пора понять: в 2018 году футбольный коуч – это человек, который распоряжается бешеными инвестициями. Расчетливые специалисты (вроде Зизу) пытаются выдавить из активов максимум, как в классическом бизнесе. Гибкие менеджеры договариваются с руководством о регулярных трансферах – как Пеп, который пошел дорогой Илона Маска (много инвестируете – много получаете, но не сразу). В общем, для современных тренеров конфликты и потеря раздевалки – смерть. Тогда активы теряют ценность и становятся непредсказуемыми, начинается хаос, нормально управлять которым почти нереально.

А еще есть мужчины типа Моуринью, которые до сих пор живут по понятиям «Я здесь босс, кому не нравится – на выход». Этот средневековый подход работает ровно до тех пор, пока есть хоть какой-то результат. А потом все рушится, причем стремительно. Классический пример – упрямый Конте, который поругался с Костой, лишился страйкера, завалил сезон и остался без работы.

Моуринью тоже стал жертвой старых принципов и постоянного перенапряжения. У него давно не было времени отдышаться, изучить тренды и пересмотреть взгляды на игру. Сейчас Особенный откровенно убивает собственную репутацию топ-коуча. Уже видно: он не выплывет, а стремительно свалится в пропасть, как только лопнет терпение руководства. Каждый следующий матч (как и все пресс-конференции) уменьшает шансы Жозе найти нормальную работу после «МЮ».

Моур должен дойти до этой мысли сам. Пришло время сыграть на опережение и сказать: друзья, я зверски старался, выиграл с «МЮ» три титула, но сейчас будет справедливо, если мой пост достанется кому-то другому.

Глупо ждать, когда тебя уволят посреди сезона. Цепляться за жирную компенсацию тоже недальновидно: отказавшись от нее, Особенный заслужит гигантское уважение и в перспективе заработает гораздо больше кэша. Надо лишь быть честным перед собой, руководством и фанатами, а не прикрываться старыми достижениями после каждого провала.

Жозе, решайся. Ты уже никогда не будешь счастлив в «МЮ».

Жозе Моуринью в матче с «Вест Хэмом»Getty Images

Павел Городницкий разъяснил все, что нужно знать о Поле и Жозе:

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