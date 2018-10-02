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Экс-кипер «Ливерпуля» Брюс Гроббелар: «Я не смогу сосчитать, сколько человек убил»

Экс-кипер «Ливерпуля» Гроббелар: «Я не смогу сосчитать, сколько человек убил»
Eurosport

29 мин. назад

Ужасы, которые преследют всю жизнь.

Один из самых ярких игроков «Ливерпуля» в истории вратарь Брюс Гроббелар рассказал о самом тяжелом фрагменте юности.

Мальчишкой Брюса призвали в родезийскую армию (Прим. Eurosport: Родезия – существовавшее в 1965-1979 годах непризнанное государство на территории современного Зимбабве) в 1975 году, и так он оказался втянут в военные действия за независимость Зимбабве.

Он вздрагивает, когда вспоминает, как его товарищи – белые солдаты – издевались над трупами чернокожих борцов за свободу: «Тот парень отрезал ухо каждому, кого он убивал. Он держал их в банке. У него их было немало».

Затем 60-летний Гроббелар рассказал, как впервые убил человека:

«Мой первый раз произошел вечером, в сумерках. Когда солнце садится, ты можешь видеть тени на кустах. Но нельзя никого признать в этих тенях, пока не увидишь белки глаз. Ты стреляешь, падаешь и тонешь в бесконечном грохоте перестрелки. Ты слышишь голоса своих: «Капрал, я ранен». Ты свистишь на него, чтобы он умолк, иначе убьют всех. Когда перестрелка заканчивается, тела лежат везде. Когда видишь такое впервые, содержимое желудка выходит наружу. Сколько человек я убил? Не могу сосчитать. Их было много. Вот почему я всегда жил сегодняшним днем. Я могу только пожалеть о прошлом, я не могу его изменить. Футбол помог мне отделаться от темных мыслей, навязанных войной.

Фанаты назвали меня «Парень из джунглей» – потому что считали, что я не белый, а чернокожий мужчина в коже белого», – цитирует Гроббелара The Guardian.

  • С «Ливерпулем» Брюс завоевал 13 трофеев за 14 лет.
  • Брюса недолюбливали звезды клуба и даже главный тренер Боб Пейсли.

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