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Давид Луиз пришел на день рождения к фанатке «Челси»

Давид Луиз пришел на день рождения к фанатке «Челси»
Eurosport

1 час назад

А чем еще заняться после важнейшего матча против «Ливерпуля»?

В субботу, 29 сентября, состоялся матч в рамках седьмого тура АПЛ «Челси» – «Ливерпуль» (1:1).

Главным красавчиком дня стал не Азар или Старридж – авторы забитых мячей – а защитник лондонского клуба Давид Луис, который спустя несколько часов после финального свистка пригнал на вечеринку в честь дня рождения фанатки «синих» по имени Кэрол:

  • «Челси» находится на третьей строчке АПЛ с 17 очками.
  • Давид Луис выступает за лондонский клуб с 2010 года.

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