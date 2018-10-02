Давид Луиз пришел на день рождения к фанатке «Челси»

В субботу, 29 сентября, состоялся матч в рамках седьмого тура АПЛ «Челси» – «Ливерпуль» (1:1).

Главным красавчиком дня стал не Азар или Старридж – авторы забитых мячей – а защитник лондонского клуба Давид Луис, который спустя несколько часов после финального свистка пригнал на вечеринку в честь дня рождения фанатки «синих» по имени Кэрол:

«Челси» находится на третьей строчке АПЛ с 17 очками.

Давид Луис выступает за лондонский клуб с 2010 года.

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