Форвард «Стока» Питер Крауч: «Однажды жена позвонила мне за 10 минут до матча и спросила: «Где ты?»

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч рассказал об отношении жены к его работе.

«Сейчас у меня намного больше времени на семью, чем во время выступлений за «Ливерпуль». Моя жена не очень любит футбол, но мне так проще переключиться дома. Уверен, она гордится тем, что я достиг, но однажды она позвонила мне за 10 минут до матча и спросила: «Где ты?»

Я играл во многих клубах, но теперь наконец обрел семью», – цитирует Крауча The Guardian.

Крауч играл в «Ливерпуле» с 2005 по 2008 год.

За сборную Англии он провел 42 матча и забил 22 мяча.

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