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Норвежский журналист напился и показал, в каком состоянии рулил Уго Льорис

Норвежский журналист напился и показал, в каком состоянии рулил Льорис
Eurosport

1 час назад

Пожертвовал собой ради острого репортажа.

Журналист норвежского телеканала TV 2 Матиас Скарпаас выпил во время репортажа две бутылки вина.

Если у вас возник вопрос, как это связано со спортом, то все просто: мужчина делал материал о превышении скорости вратарем «Тоттенхэма» Уго Льорисом. Журналист напился, чтобы показать, в каком состоянии француз сел за руль.

  • Льориса за вождение в нетрезвом виде лишили прав на 20 месяцев и выписали штраф в размере 56 тысяч евро.
  • Английский клуб оштрафовал игрока куда серьезнее – на 660 тысяч евро.
  • Льорис выиграл летом чемпионат мира-2018 в России.

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