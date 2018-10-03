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Симэн – о брошенной в Брюса капусте: «В меня летело все – презервативы с мочой, камни и даже дротик»

Симэн – о брошенной в Брюса капусте: «В меня летело все – презервативы с мочой, камни и даже дротик»
Eurosport

19 мин. назад

Бывший футболист делится шок-инсайдами из прошлого.

55-летнего экс-вратаря лондонского «Арсенала» Дэвида Симэна попросили прокомментировать эпизод, когда болельщик «Астон Виллы» зарядил капустой в тренера Стива Брюса.

«В меня летело все. Презервативы с мочой, бутылки с мочой, файеры, камни, горсти монет... Но хуже всего было, когда в меня кинули дротик!

Я тогда был в запасе сборной Англии и, пока я разминался, металлический дротик пролетел над моим коленом и вонзился в газон. Он буквально рядом со мной пролетел! Закончили мы разминку в середине поля», – рассказал Дэвид в эфире talkSPORT.

  • Сейчас Симэн тренирует вратарей в ФК «Уэмбли».
  • В составе сборной Англии Дэвид съездил на два ЧЕ и два ЧМ.

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