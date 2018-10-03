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ESPN: Глейзеры поддерживают Жозе Моуринью и не намерены искать нового менеджера для «МЮ»
Футболисты думают иначе.
Семья Глейзеров доверяет главному тренеру клуба Жозе Моуринью.
Они считают, что португалец еще может остановить спад команды и вернуть ее на победные рельсы. Несмотря на то, что «МЮ» – это не «Локомотив» и в жизни рельсы не видел.
Несмотря на плохую атмосферу внутри коллектива Глейзеры не намерены увольнять Моуринью и искать нового менеджера.
Об этом сообщает ESPN cо ссылкой на источник в клубе. Возможно, источник в клубе лукавит или вообще не существует.
- «МЮ» показал худший старт сезона в АПЛ с сезона-1989/90, когда набрал 10 очков после 7 туров.
- «Дьяволы» не выигрывают уже четыре матча подряд.
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