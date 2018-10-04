The Guardian: на «Олд Траффорд» появятся гендерно-нейтральные туалеты

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность внедрения на «Олд Траффорд» гендерно-нейтральных туалетов.

«Это то, над чем мы работаем, поскольку нам важно, чтобы «Олд Траффорд» оставался приветливым и инклюзивным для всех болельщиков. Я буду держать вас в курсе того, как продвигается дело», – заявил глава службы безопасности «МЮ» Джим Лиджетт.

Гендерно-нейтральные туалеты будут доступны для людей, которые идентифицируют себя как гендерквир (гендерная идентичность, отличная от мужской и женской) и/или для тех, кто не идентифицирует себя как женщина или мужчина.

Недавно Бристольский университет вложил около 3,4 млн фунтов в создание гендерно-нейтральных уборных.

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