Погба и Моуринью на ножах, но в «МЮ» это норма. Бекхэм и Фергюсон тоже грызлись и выиграли АПЛ

Вместо отпуска Дэвид отправился в Букингемский дворец. Королева принимала английскую сборную, вернувшуюся с ЧМ-2002 – Бекс был капитаном той команды и не мог проигнорировать встречу. Сэр Алекс сделал отметочку: игрок не восстанавливает силы, а шляется по светским балам. «Увидев тебя там, я засомневался в твоей преданности «Юнайтед», – коуч знал, как уколоть побольнее.

Футболист вынес удар, попросил сообщить, если станет не нужен, и продолжил тренировки. Правда, занятия уже не были прежними. Постоянная критика и игнор от коуча ломали морально и угнетали жизнь в целом. Все переживания полузащитник выливал жене Виктории и маскировал ситуацию перед остальными. Только маму не обманешь. После матча с «Вест Хэмом» Сандра Бекхэм направилась прямо к Фергюсону.

Дэвид Бекхэм, Алекс ФергюсонGetty Images

«Проблема в том, что к нему начали все подлизываться, а ему это нравится», – тренер говорил прямо. Сидящего в машине Дэвида взбесили два момента: какого черта мама пошла решать трудности 27-летнего сына и что за бред у старика в голове?

Перед тем, как отважиться на откровенный разговор с боссом, Бекхэм прокрутил в голове кучу сценариев. Самый безумный – завершение карьеры. Играть не за «МЮ» он не хотел, но и жить в режиме изгоя тоже – банковский счет позволял оставить спорт и переключиться на новую жизнь.

САФ будто почувствовал опасность момента и ослабил хватку: «Я буду общаться с тобой. Мы оба профессионалы и должны двигаться дальше». Дэвид снова получил расплывчатые формулировки и уже собирался уходить из кабинета, но Ферги подлил веселья: «Прежде чем расплакаться, хотя бы подойди и пожми мне руку».

Дэвид Бекхэм, Алекс ФергюсонGetty Images

Дискомфорт в отношениях не исчез, но Бекхэм стабильно выходил на поле. В кубковом матче против «Арсенала» без семерки тоже не обошлось. После смачного удара по ногам Дэвид присел на скамейку, но ход игры замена не изменила – «дьяволы» проиграли 0:2. У поля сэр Алекс не выдавал эмоции, дотерпел до раздевалки. Повесив куртку на крючок, шотландец пошел в атаку.

– Дэвид, что скажешь про второй гол? Чем ты занимался в тот момент?

– Это была не моя ошибка.

– Надо уметь признавать неправоту.

– Босс, я, конечно, извиняюсь, но моей вины в пропущенном голе нет.

– Именно ты и должен взять вину на себя!

Заведенный футболист выругался и дал шефу зеленый свет: коуч ударил ногой по валявшимся бутсам и отправил одну из них точно в лицо красавчика. Тумблеры терпения Дэвида окончательно вышли из строя. Дэвид вскочил, чтобы отколошматить деда, но помешали Райан Гиггз, Гари Невилл и Руд ван Нистелрой.

Гангстерская сцена завершилась тем, что ошалевший от самого себя Ферги отступил назад, а Бекса завели к медикам. «Он как следует не отработал в обороне. Спокойно шел к воротам, пока Сильвен Вильтор отдалялся от него. Вероятно, решил, что ему не обязательно возвращаться в защиту и догонять соперников», – спустя годы САФ конкретно объяснил причины недовольства. Но в тот вечер его хватило только на сухое извинение: «Прошу прощения, Дэвид. Я не хотел этого».

Игрок ушел, ничего не ответив, а тренер через несколько дней заявил руководству, что такой экземпляр его команде не нужен. Сам Бекхэм быстро остыл и даже опубликовал заявление, в котором говорилось, что рана над его глазом – чистая случайность. Он выиграл чемпионат, оформил хет-трик в ворота «Реала» и вообще был классным парнем, но точка невозврата была пройдена после матча с «Арсеналом».

«Дэвид решил, что он важнее меня, и выписал себе приговор. Главным в «Манчестере» все равно будет тренер», – Фергюсону было плевать на имя и заслуги игрока, когда речь шла об авторитете. В летнее трансферное окно 15-летней давности Бекхэма отдали «Реалу», и оказалось, что шотландец поступил правильно: семерку отдали Криштиану Роналду, славные времена продолжились.

«Манчестер» уже давно не тот, чемпионство кажется чем-то невозможным, но проблемы все те же. Главный суперстар и тренер с огромным эго выясняют, у кого крепче орешки. «Нет игроков, которые больше клуба», – Жозе Моуринью действует по наработкам Фергюсона. Такой подход наверняка бы сработал, только слабыми результатами португалец загнал себя в удручающее положение. Сейчас Особенный ближе к выходу, чем Поль Погба.

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