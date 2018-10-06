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Юрген Клопп: «Мы не спасаем жизни. Самая важная вещь в футболе – развлекать»

Клопп: «Мы не спасаем жизни. Самая важная вещь в футболе – развлекать»
Eurosport

43 мин. назад

У коуча «Ливерпуля» трезвый и правильный взгляд на вещи.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп решил на досуге порассуждать о вечном и о футболе.

Слова Клоппа в своем твиттере привел репортер Liverpool Echo и известный инсайдер Джеймс Пирс:

«Я правда считаю, что главное в футболе – развлекать людей. Мы не спасаем жизни, мы ничего не создаем, мы не можем быть хирургами, потому что хороши только в футболе. Если мы не сможем никого развлечь, то зачем вообще играть в него?».

  • «Ливерпуль» успевает не только развлекать зрителей, но и делит первую строчку таблицы АПЛ вместе с «Манчестер Сити».
  • С ними же «красные» сыграют 6 октября в 18:30 по московскому времени.

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