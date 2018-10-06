Mirror: Моуринью будет уволен вне зависимости от результата матча с «Ньюкаслом»

6 октября «МЮ» предстоит не самая сложная игра – против «Ньюкасла» – но она при любом раскладе станет последней для Жозе Моуринью в качестве коуча «красных».

Высокопоставленные источники из «Манчестер Юнайтед» сообщили британскому Mirror Sport, что Жозе Моуринью уволят с поста главного тренера в эти выходные. Последние месяцы португалец с кем только не воевал – он заработал ненависть болельщиков, футболистов и лично вице-президента клуба Эда Вудворда.

Видимо, на предматчевой пресс-конференции Жозе уже знал о скором решении боссов, потому что на ней он выглядел невероятно угрюмым.

Сейчас «МЮ» занимает десятую строчку таблицы АПЛ.

В Лиге чемпионов манки набрали 4 из 6 очков и занимают второе место в группе H.

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