Getty Images

Mirror: Моуринью будет уволен вне зависимости от результата матча с «Ньюкаслом»

Mirror: Моуринью будет уволен вне зависимости от результата матча с «Ньюкаслом»
Eurosport

46 мин. назад

Топор готов опуститься на плаху.

6 октября «МЮ» предстоит не самая сложная игра – против «Ньюкасла» – но она при любом раскладе станет последней для Жозе Моуринью в качестве коуча «красных».

Высокопоставленные источники из «Манчестер Юнайтед» сообщили британскому Mirror Sport, что Жозе Моуринью уволят с поста главного тренера в эти выходные. Последние месяцы португалец с кем только не воевал – он заработал ненависть болельщиков, футболистов и лично вице-президента клуба Эда Вудворда.

Видимо, на предматчевой пресс-конференции Жозе уже знал о скором решении боссов, потому что на ней он выглядел невероятно угрюмым.

  • Сейчас «МЮ» занимает десятую строчку таблицы АПЛ.
  • В Лиге чемпионов манки набрали 4 из 6 очков и занимают второе место в группе H.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 3 очка Малкина, гол Овечкина, ассист Кузнецова. Триллер «Питтсбурга» и «Вашингтона» с 13 шайбами

04:39
Популярные видео
У Селби закончились силы после китайской феерии, и первый номер рейтинга слился Дэю
2 015 просмотров04/10 в 21:20
2 убойные шайбы «Сан-Хосе», которые просто пыль на фоне пяти страйков «Анахайма»
1 224 просмотров04/10 в 10:32
А еще вам может понравиться