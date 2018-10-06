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Гвардиола о статистике против Клоппа: «Я не играю против Юргена. Я играю против «Ливерпуля»

Гвардиола о статистике против Клоппа: «Я не играю против Юргена. Я играю против «Ливерпуля»
Eurosport

1 час назад

Пеп ушел от неприятного вопроса.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачную статистику в противостоянии с Юргеном Клоппом перед матчем АПЛ с «Ливерпулем».

«Я не играю против Юргена. Я играю против «Ливерпуля», мы играем против «Ливерпуля». Иногда я выигрываю, иногда проигрываю. Иногда мы выигрываем турниры, иногда вылетаем. Он превосходный тренер. Я очень уважаю то, как играют его команды, то, насколько они энергичны. Но дело не в том, что я должен обыграть его. Мы сделали это в Премьер-лиге, но не смогли в Лиге чемпионов», – цитирует Гвардиолу Goal.

  • Хосеп проиграл Клоппу 7 раз – ни один другой тренер не обыгрывал каталонца чаще.
  • «Ливерпуль» и «Сити» возглавляют таблицу АПЛ-2018/19, не проиграв не единого матча.

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