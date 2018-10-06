Жозе Моуринью: «Мы набрали больше очков в Лиге чемпионов, чем другие команды АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью нашел, в чем его команда лучше других грандов Премьер-лиги.

«На данный момент мы набрали больше очков в Лиге чемпионов, чем другие команды АПЛ. В конце октября нам предстоят большие игры, так что для нашей уверенности было бы хорошо одержать важную победу над «Ньюкаслом». Спасибо за вашу поддержку», – цитирует Жозе журналист Manchester Evening News Самюэл Лукхерст.

После двух туров в ЛЧ на счету «МЮ четыре очка, на счету «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» – по три. «Тоттенхэм» не набрал ни одного балла.

Во второй половине октября «МЮ» сыграет с «Челси» в рамках АПЛ и с «Ювентусом» в рамках ЛЧ.

Mirror: Моуринью будет уволен вне зависимости от результата матча с «Ньюкаслом»

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