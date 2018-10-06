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Фанаты «Брайтона» бросили на поле резиновый пенис, но судья не побрезговал и вынес игрушку за ворота
В работе арбитра бывают неожиданные сложности.
В матче восьмого тура чемпионата Англии-2018/19 «Брайтон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» – 1:0.
По ходу игры судья Кевин Френд столкнулся с неожиданным челленджем: кто-то из болельщиков бросил на поле фаллоимитатор. Арбитр, сделав каменное лицо, поднял секс-игрушку с газона и отнес ее за ворота.
- Единственный гол в прошедшем матче забил Гленн Мюррей.
- «Брайтон» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, «Вест Хэм» – на 15-й.
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