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Игрок «Кардиффа» вооружился ногой-топором и срубил Моуру, хотя мяч был в километре от эпизода
Тут без вариантов – прямая красная.
В матче восьмого тура чемпионата Англии-2018/19 встретились «Тоттенхэм» и «Кардифф».
На 58-й минуте полузащитник «Кардиффа» Джо Роллс отхватил прямую красную карточку за грубейший фол на Лукасе Моуре. Роллс просто срубил бразильца жесточайшим киком, даже не оглядываясь на мяч, – настоящие британские традиции!
- Единственный мяч в игре «Тоттенхэм» – «Кардифф» забил Эрик Дайер.
- «Шпоры» набрали 18-е очко в АПЛ, на счету валлийской команды осталось два балла.
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