Гильфи Сигурдссон изящно развернул защитника и в лучших традициях самого себя засадил мяч в девятину

В рамках восьмого тура чемпионата Англии-2018/19 «Эвертон» на выезде разобрался с «Лестером» – 2:1.

Победный мяч забил полузащитник «ирисок» Гильфи Сигурдссон: исландец убрал соперника эффектным финтом и метров с 27 запулил в самую девятину. Этот мяч точно войдет в подборку самых красивых в АПЛ по итогам октября.

После восьми матчей у «Эвертона» и «Лестера» одинаковое количество очков – по 12.

Сигурдссон перешел в «Эвертон» из «Суонси» летом 2017 года за рекордные для мерсисайдцев 44 млн фунтов.

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