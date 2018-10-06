«Ньюкасл» шлепнул «МЮ» двушку, но манки вспомнили о самоуважении и дерзко камбэкнули

В рамках восьмого тура чемпионата Англии-2018/19 на «Олд Траффорд» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Счет уже на 7-й минуте открыл нападающий «сорок» Роберт Кенеди, качнувший Эшли Янга и отправивший мяч в дальний угол.

А еще через 2 минуты «Ньюкасл» вколотил второй: Йосинори Муто уничтожил Давида де Хеа мощным ударом метров с 12.

Во втором тайме «Юнайтед» сподобился на камбэк: сперва Хуан Мата послал мяч в сетку прямым ударом со штрафного.

Затем Антони Марсьяль и Поль Погба соорудили гениальный гол. Забил тот из французов, который не ездил на чемпионат мира.

Победу «дьяволам» принес удар головой в исполнении Алексиса Санчеса. Возможно, этот забитый мяч отсрочил увольнение Жозе Моуринью.

В первых семи матчах сезона «МЮ» набрал всего 10 очков. Теперь на счету команды 13 баллов.

В прошлом розыгрыше АПЛ «дьяволы» стали вторыми, отстав от «Манчестер Сити» на 19 пунктов.

Погба и Моуринью на ножах, но в «МЮ» это норма. Бекхэм и Фергюсон тоже грызлись и выиграли АПЛ

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