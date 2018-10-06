«Ливерпуль» тренирует ауты, «Юнайтед» с них пропускает. Между Моуринью и Клоппом пропасть

На старте сезона «Ливерпуль» нанял тренера по аутам. Томас Гроннемарк посвятил этому 10 лет карьеры, успешно сотрудничал с «Гертой» и «Мидтьюлландом», а теперь перешел на внештатную работу с Клоппом. Юрген говорил, что раньше вообще не знал о такой специализации, но работа Гроннемарка его впечатлила.

Комментатор Энди Грэй обстебал решение Клоппа, но пользу уже заметили игроки. Например, Энди Робертсон. «Мы занимаем более оптимальные позиции, игроку, вбрасывающему мяч, легче найти партнера. Я был одним из худших в этом, но Томас работает над нашей техникой, а мы совершенствуемся. Теперь точнее бросаем мячи, на более длинные дистанции. Тренер здорово нам помогает», – сиял шотландец.

Непосредственно в гол задумки Гроннемарка пока не воплотились. Зато уже трансформировались в опасные удары. В матче с «ПСЖ» Джеймс Милнер пробил как раз после умного розыгрыша аута. Клопп объединил идеи Гроннемарка со своим стилем: игроки специально перегрузили одну зону, чтобы запутать соперника, и выбросили мяч в другую.

Рядом с Александром-Арнольдом три адресата. Игроки «ПСЖ» отреагировали, но оставили свободным СалахаEurosport

Переоценивать ход Клоппа не стоит. Натаниэль Чалоба, игравший у Маурицио Сарри в «Наполи», вспоминал, что у коуча было сразу 15 вариаций аутов. Клопп – точно не инноватор, но Жозе Моуринью не помешала бы помощь условного Гроннемарка. Против «Ньюкасла» его команда пропустила оба мяча после аутов.

Самое ужасное – у игроков «Юнайтед» всегда был прямой оппонент. Жозе вышел по схеме 4-3-3, «Ньюкасл» использовал 4-2-3-1. Распознать своего соперника при таком раскладе легко. Опорник отвечает за десятку противника (Матич против Айосе Переса), полузащитники – за опорников (Погба против Шелви, Мактомини против Диаме), левый защитник – за правого вингера (Шоу против Ричи), правый – за левого (Янг против Кенеди). Игроки «МЮ» умудрились оба раза запутаться.

В первом случае ошибся Матич. Серб играл опорника, отвечал за Переса. Перед аутом опекал Айосе, но затем почему-то подбежал к Ричи, по которому играл Шоу. Итог: Перес остался совершенно свободен в опорной «МЮ» и выкатил голевой пас на Кенеди.

Матич играет по Пересу, пока все нормальноEurosport

Матич отпускает Переса и выдвигается на соперника Шоу. «Ньюкасл» легко вскрывает опорную «МЮ»Eurosport

Виновник второго гола – Погба. Перед аутом француз слишком поздно заметил Шелви. Непонятно, учитывая, что это был его прямой оппонент до замен Жозе. Джонджо получил время и навесил в штрафную. Итог тот же – голевой пас от игрока, про которого забыли во время аута.

Погба слишком далеко от Шелви. Ужас начался еще до приема мячаEurosport

Погба, естественно, не успевает, Шелви легко забрасывает в штрафнуюEurosport

Ошибки Матича и Погба – что-то среднее между потерей концентрации и отсутствием банальных инструкций от тренера. Разобрав соперника в этом плане, «Юнайтед» мог бы точно минимизировать проблемы. Работая над этим каждую неделю, могли свести вероятность гола к нулю. Без всего этого устроились на 0:2.

Ауты – не единственное, в чем Моуринью отстал от Клоппа. Португалец забил на контрпрессинг и позиционный футбол – за это над ним подшучивали даже игроки «Реала». Жозе заставляет звезд вроде Азара, Роналду и Погба пахать от штрафной до штрафной. Возможно, из-за этого с ними же конфликтует.

Хорошая новость, что даже такой старт привел к отличному атакующему перфомансу «МЮ» во второй половине матча – сработали приличные замены от самого Жозе. Португалец перевел Погба вглубь, оттуда Поль шикарно выстраивал атаки. Вышедшие по ходу матча Мата и Санчес забили по голу, Феллайни неплохо помогал на стандартах и создал момент для Погба.

Очень важные решения и очень важная победа Моуринью. Но драмы ей добавил он сам.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Санчес и Озил ужасны. Без Венгера они никто

Гвардиола рискует отдать титул. У «Сити» очевидная слабость