«Пошли на *** [детородный орган], сукины дети». Моуринью вынес «Ньюкасл» и жестко отправил хейтеров

В матче восьмого тура чемпионата Англии-2018/19 «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Ньюкасл» – 3:2.

По ходу игры «красные дьяволы» уступали со счетом 0:2, так что их главный тренер Жозе Моуринью изрядно понервничал. Сразу после финального свистка португалец смачно выругался на камеру, произнеся фразу, которая на его родном языке звучит так: «Fodas filhos de puta». На ее дословный перевод нужно вешать табличку «18+»: «Пошли на *** [детородный орган], сукины дети».

После матча Жозе все так же метал искры, но уже в общении с журналистами. «Мне 55 лет, и я в первый раз сталкиваюсь с травлей. Я могу справиться с этим. Но некоторые игроки, хотя они и не сталкиваются с травлей, переносят ее не очень хорошо.

Сегодня утром мой друг сказал мне, что, если завтра в Лондоне польет дождь, вину за него повесят на меня. Если у Англии есть какие-то трудности с Брекситом, это тоже моя вина. Я должен быть готов к этому. Я думаю, в футболе слишком много злобы и травли. Но это моя жизнь, и я люблю ее», – приводит BBC слова Жозе.

Действующий контракт Моуринью с «МЮ» рассчитан до 2020 года.

Жозе трижды выигрывал Премьер-лигу – в 2005, 2006 и 2015 годах.

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