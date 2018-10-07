Нападающий «Ливерпуля» Салах много порет, но это даже хорошо. Мохамед снова будет лучшим в АПЛ

Главное и самое простое объяснение неважной форме Салаха – он слишком много забил в прошлом сезоне. В истории АПЛ было шесть случаев, когда игрок вкрутил 30 и более голов за кампанию, и на следующий год показатель неизменно падал. Соответственно, результативность Салаха в сезоне-2017/18 – не более чем аномалия. Ожидать аналогичного разгона от него было бы как минимум странно.

Мохамед забил 32 мяча, но по метрике ожидаемых голов заслужил только 25. То есть, у относительного спада Мо есть второе объяснение – ему повезло в прошлом сезоне. Законы xG стабильно нарушают только Месси, Криштиану и иногда Суарес. Все остальные после пикового сезона возвращаются к нормальным результатам.

Мохамед Салах с «Золотой бутсой» АПЛGetty Images

Матч с «Челси» был, пожалуй, худшим для Салаха за последний год. Мо не использовал три хороших момента, в том числе один явный по метрике Opta. Именно с потери Салаха началась атака, после которой Азар вышел один на один во втором тайме. Клопп заменил его на 66-й минуте – так рано Мо не покидал поле в 2018-м.

По всем данным Салах был ужасен, но показательно, что даже после такой игры Клопп похвалил форварда. Единственная претензия Клоппа – недостаточный эгоизм в штрафной. Юрген остался недоволен, что перед перерывом Салах отдал на Вейналдума вместо того, чтобы пробить. Клопп сравнил форму Салаха с катанием на велосипеде – человек не может разучиться ездить. То же самое, по мнению Юргена, происходит с реализацией моментов. Самое важное, что Мохамед по-прежнему хорошо открывается в штрафной. Голы – дело времени.

«Когда в матче такого масштаба ты постоянно имеешь моменты, это говорит о тебе как об игроке мирового уровня. Используешь ты эти моменты или нет, дело второстепенное. Нужно лишь работать ради этих моментов и дождаться, когда у тебя все получится», – рассказал Клопп после ничьи на «Стэмфорде».

Слова Юргена применимы не только к матчу с «Челси». Мохамед занимает первое место в лиге по явным голевым моментам в сезоне – к ним Opta относит выходы один на один и удары с очень близкого расстояния. По ударам из штрафной Салах идет вторым, по касаниям в штрафной – третьим. Как правило, игроки реализуют явные моменты в 40-50% случаев. У Салаха было восемь шансов, он реализовал только два – такая слабая конверсия (25%) не сохранится на дистанции. То же самое касается xG. Мохамед забил трижды, метрика дает ему 5,74 гола. То есть, Салах должен был забить минимум на 2-3 мяча больше, чем имеет сейчас.

Спокойствие Клоппа логично. Юрген использует продвинутую статистику, поэтому понимает: если Салах продолжит выходить на ударные позиции, голы к нему придут. Благодаря тонким перестановкам от Клоппа это произойдет, скорее, раньше, чем позже.

В этом сезоне немец чаще выдвигает Мо в нападение. По данным StatsBomb, в атаке Салах получает еще более выгодные моменты, чем на фланге. Их суммарная острота примерно на 50% больше. Чем чаще Мохамед будет выходить в нападении, тем выше вероятность голов и голевой серии.

Миф об адаптации соперников к Мо тоже не имеет обоснования. Легкие изменения от Клоппа и в целом приличная форма Салаха даже улучшили его показатели по сравнению с прошлым сезоном. В кампании-2017/18 египтянин заканчивал матч с 0,77 xG, в этом – с 0,88 xG. Только невезение отделяет Салаха от нормальной (не путать с аномальной) результативностью.

«Если он не забьет 40 голов, это еще не значит, что у него был плохой сезон. Иан Раш был лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля», как-то раз он забил 47 голов за сезон, но с тех пор не повторил таких цифр. Он забивал максимум 25-30 голов. Если Салах забьет 25, то я скажу, что у него был отличный год», – здраво рассудил Джейми Каррагер.

Реплика Джейми подводит итог ситуации: Салах много порет, зато практически в каждом матче получает выгодные моменты. Это важнее, а на дистанции должно конвертироваться в голы. Если не брать в расчет результативность, Мо находится либо на уровне невероятного прошлого сезона, либо близок к нему. Как верно подметил Каррагер, этот парень открывается в правильных позициях и правильно предлагает себя в штрафной. Шансы, что Салах снова выиграет «Золотую бутсу», по-прежнему высоки.

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