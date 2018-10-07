«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: перед матчем чемпионата Англии

Кто посмотрит матч по ТВ

В лазарете команд почти без изменений. Единственный новичок среди травмированных – Наби Кейта. Гвинейский полузащитник «Ливерпуля» сломался в матче ЛЧ против «Наполи» и покинул поле еще в первом тайме. Помимо Кейта, «красным» в предстощей встрече не помогут Адам Лаллана и Окслейд-Чемберлен, к отсутствию которого уже давно привыкли.

Наби КейтаGetty Images

У «Сити» ситуация значительно неприятнее: все еще не готовы играть Де Брёйне, Гюндоган и Делф – потеря этих людей не проходит для манкунианцев бесследно. Хотя бельгиец на неделе приступил к тренировкам, едва ли Пеп сходу бросит его на поле. Как и Бенджамена Менди, который тоже только набирает форму.

Форма

В АПЛ у команд все отлично – 19 очков и двоевластие с запасом в балл от «Тоттенхэма». При этом заключительные матчи в Лиге чемпионов породили вопросы и затуманили сознание. И «Сити», и «Ливерпуль» провели откровенно плохие матчи на выезде, но если манки владели преимуществом и в итоге дожали «Хоффенхайм» (2:1), то «красные» выглядели без приувеличения жалко. Вратарь «Наполи» ни разу не вступил в игру, а его команда взяла три очка: «Ливерпуль» не выиграл в последних трех матчах и не забил впервые с июльского товарняка против «Бьюри», в котором играл смешанным составом.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Не думаю, что сейчас есть смысл говорить о титуле. С «Манчестером» всегда тяжело, даже когда мы обыгрывали их 3:0 в Лиге чемпионов. Они были хороши и при 4:3, и они никогда не сдаются, даже когда уступают 1:3. Мы должны держать игру под контролем, не подпускать соперника к своим воротам и создавать моменты. Это будет тяжелая работа, но это и так все знают. В этом нет никакой проблемы».

Пеп Гвардиола, главный тренер «Сити»: «Я не играю против Клоппа. Я играю против «Ливерпуля», мы играем против «Ливерпуля». Иногда я выигрываю, иногда проигрываю. Иногда мы выигрываем турниры, иногда вылетаем. Он превосходный тренер. Я очень уважаю то, как играют его команды, то, насколько они энергичны. Но дело не в том, что я должен обыграть его. Мы сделали это в Премьер-лиге, но не смогли в Лиге чемпионов».

Лицом к лицу

«Ливерпуль» не проигрывает «Ман Сити» на «Энфилде» 17 последних матчей во всех турнирах (+12 =5).

Последнее поражение «красных» от «горожан» дома случилось в мае 2003 года (1:2).

«Сити» может проиграть одному сопернику четырежды подряд в течение календарного года в третий раз в истории. Ранее такое бывало в поединках с «Гримсби» в 1936-м и «Тоттенхэмом» в 1993-м.

В прошлом сезоне команды забили 12 мячей на двоих в двух матчах АПЛ (4:3 на «Энфилде» и 5:0 на «Этихаде»).

Люди в черном

Мартин АткинсонGetty Images

Игру обслужит бригада арбитров во главе с многоопытным Мартином Аткинсоном. 47-летний реф, который летом прикатил на чемпионат мира в Россию на велосипеде, отработает восьмой матч в сезоне: в третьем туре он уже работал на игре «Ман Сити» (1:1 с «Вулверхэмптоном») и ни разу на матчах «Ливерпуля».

Судя по всему, команды как следует отдубасят друг друга: Аткинсон не любитель раздавать карточки – в среднем он карает в этом сезоне трех игроков за матч.

В центре внимания

Покажет класс

Лерой Сане начинал сезон на скамейке из-за отношения к тренировкам и футболу в целом, но после открытых тирад Пепа взялся за ум. В последних четырех встречах (из них только две от свистка до свистка) немецкий латераль выкатил партнерам четыре голевые передачи. С учетом, что связь между Лероем и Агуэро (главный адресат немца) достиг отличных параметров, а аргентинец наверняка выйдет в старте, у Сане снова будет шанс блеснуть.

Обделается

Салах растратил магию на сезон-2017/18 и до сих пор безуспешно восполняет запасы. На счету египтянина всего 3+2 в новом футбольном году, но важнее другое: Мохамед не тянет команду за собой и вообще не тянет. С трудом представляется, что реинкарнация третьего футболиста планеты произойдет в матче против лучшей команды Англии, пусть и не находящейся на пике. Но есть и другое мнение.

Нападающий «Ливерпуля» Салах много порет, но это даже хорошо. Мохамед снова будет лучшим в АПЛ

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля»: 2,525

Ничья: 3,62

Победа «Сити»: 2,83

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