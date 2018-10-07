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Дубли Ляказетта и Обамеянга, пятка Рэмзи. 5 дротиков «Арсенала» в ворота «Фулхэма»
Эмери начал сезон с двух поражений, но закрыл неудачи винстрайком.
В матче восьмого тура «Арсенал» размазал «Фулхэм» 5:1 и вышел на третье место АПЛ.
«Арсенал» скованно начал встречу, но открыл счет благодаря прострелу Монреаля и резкому развороту Ляказетта.
За минуту до конца основного времени первого тайма Вьетто вывел Шюррле один на один с вратарем, немец парашютиком перекинул соотечественника Лено и сравнял счет.
Второй тайм «Арсенал» начал ударно: Ляказетт быстро сориентировался и слету положил мяч в ближний угол.
После дубля от француза «Арсенал» охладил пыл, но с выходом Рэмзи «канониры» снова прибавили. Аарон первым касанием утроил счет изумительным ударом пяткой.
Обамеянг поддержал темп команды и догнал Ляказетта по мячам в матче. Сначала Пьер-Эмерик, не опуская мяч на землю, прошил Беттинелли – 4:1.
Потом в компенсированное время Рэмзи вырезал пас Обамеянгу под рандеву с кипером, и габонец мощно отправил мяч в дальний угол.
- «Арсенал» победил в АПЛ в шестой раз подряд.
- Команда Эмери расположилась на третьем месте с 18-ю очками.