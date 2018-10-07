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Дубли Ляказетта и Обамеянга, пятка Рэмзи. 5 дротиков «Арсенала» в ворота «Фулхэма»

Дубли Ляказетта и Обамеянга, пятка Рэмзи. 5 дротиков «Арсенала» в ворота «Фулхэма»
Владислав Прусов

11 мин. назад

Эмери начал сезон с двух поражений, но закрыл неудачи винстрайком.

В матче восьмого тура «Арсенал» размазал «Фулхэм» 5:1 и вышел на третье место АПЛ.

«Арсенал» скованно начал встречу, но открыл счет благодаря прострелу Монреаля и резкому развороту Ляказетта.

За минуту до конца основного времени первого тайма Вьетто вывел Шюррле один на один с вратарем, немец парашютиком перекинул соотечественника Лено и сравнял счет.

Второй тайм «Арсенал» начал ударно: Ляказетт быстро сориентировался и слету положил мяч в ближний угол.

После дубля от француза «Арсенал» охладил пыл, но с выходом Рэмзи «канониры» снова прибавили. Аарон первым касанием утроил счет изумительным ударом пяткой.

Обамеянг поддержал темп команды и догнал Ляказетта по мячам в матче. Сначала Пьер-Эмерик, не опуская мяч на землю, прошил Беттинелли – 4:1.

Потом в компенсированное время Рэмзи вырезал пас Обамеянгу под рандеву с кипером, и габонец мощно отправил мяч в дальний угол.

  • «Арсенал» победил в АПЛ в шестой раз подряд.
  • Команда Эмери расположилась на третьем месте с 18-ю очками.

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