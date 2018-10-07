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Рияд Марез забрал мяч у Габриэла Жезуса и исполнил самый бездарный пенальти в истории

Марез забрал мяч у Жезуса и исполнил самый бездарный пенальти в истории
Eurosport

25 мин. назад

Алжирец вызвался пробить, но сделал это просто ужасно.

В матче восьмого тура чемпионата Англии-2018/19 «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» – 0:0.

На 85-й минуте Лерой Сане улетел в прорыв, был сбит Вирджилом ван Дейком и заработал для «горожан» пенальти. К точке подошел Рияд Марез и запулил мячом куда-то в небеса, после чего Пеп Гвардиола нервно попил водички.

  • После восьми туров на счету «Ливерпуля» и «МС» равное количество очков – по 20. Столько же баллов набрал «Челси».
  • Четвертое-пятое место между собой делят «Арсенал» и «Тоттенхэм» (по 18 очков).

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