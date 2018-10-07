Рияд Марез не должен был бить пенальти. Он выбесил промахами трех тренеров «Лестера»

По цифрам «Ливерпуль» и «Сити» выдали такой же унылый перфоманс, как и ребята в клетке с утра. В прошлом сезоне команды сыграли четыре матча, во всех били минимум 20 раз и создавали хотя бы один явный момент с игры. Сейчас было всего 13 ударов и ни одного явного момента на двоих.

Усталость от еврокубков и смена схемы от Пепа поспособствовали закрытой игре. Пенальти в этой ситуации – подарок и роскошь, которую непозволительно упускать. «Сити» упустил уже до удара – Рияд Марез традиционно плохо бьет с точки. Его промах был ожидаем.

Из последних пяти пенальти в АПЛ алжирец забил только два. Это лишь часть пугающей статы. Из последних десяти во всех турнирах Марез конвертировал в голы только пять. Добавляет ужаса тот факт, что его отстраняли от пенальти сразу три тренера «Лестера».

Началось с Клаудио Раньери. В чемпионском сезоне «Лестера» итальянца выбесили два промаха Мареза с точки. Раньери попросил Рияда не расстраиваться из-за решения и сосредоточиться на сохранении хорошей формы – когда напряжение спадет, алжирец снова подойдет к мячу.

Сменщик Раньери Крейг Шекспир не отстранял Мареза лично, но дал это сделать команде. Повод – пенальти, который Рияд забил весной-2017 «Ман Сити» с нарушением правил. В момент удара Марез дважды коснулся мяча, из-за чего рефери Роберт Мэдли отменил гол и назначил свободный. Перед стартом следующего сезона игроки выбрали штатным пенальтистом Джейми Варди. Когда Шекспир донес информацию до репортеров, Марез успел смазать пенальти за сборную.

Наконец, Клод Пюэль разочаровался в Марезе уже после кубкового матча с «Сити» – спустя несколько месяцев после прихода в клуб. Рияд не забил последний пенальти в серии, а коучу пришлось оправдываться перед репортерами на пресс-конференции. В остатке сезона бил снова только Варди.

Странно, что на профайл Мареза не обратил внимание именно Пеп. Во-первых, Рияд дважды промазал на его глазах; во-вторых, в его штабе работают крайне продвинутые аналитики. К примеру, в сезоне-2016/17 они заметили, что игроки «Борнмута» подпрыгивают, когда соперник бьет со штрафного. Наблюдение передали Де Брёйне, тот обманул и пробил низом.

Возможно, Марезу досталась важная роль от безысходности. Рияд отобрал мяч у Габи Жезуса, но бразилец тоже не идеален. Страйкер бил за «Сити» четыре пенальти, реализовал только два. Из остальных игроков на поле опыт исполнения был только у Давида Сильвы и Фернандиньо. Опыт не самый привлекательный: Сильва смазал единственную пенку за «Сити», Ферна последний раз подходил точке еще в «Шахтере».

Еще одна версия: Марез – единственный в «Сити», у кого не было ужасного бэкграунда на «Энфилде». «Горожане» не побеждают на этом стадионе уже 15 лет, при Гвардиоле проиграли три матча из трех, последний раз увозили оттуда очки в 2012 году. Пожалуй, Рияд был подвержен давлению меньше остальных.

Рияд Марез не забивает пенальти в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»Getty Images

В любом случае Гвардиоле определенно нужен новый пенальтист. Яя Туре был шикарен в этом плане: если верить Transfermarkt, ивуариец забил все 15 пенальти в карьере (можно поверить хотя бы в европейскую часть). У Серхио Агуэро достойный результат, но не более – 39 из 49. Вдобавок, аргентинец часто травмируется.

На финише прошлого сезона Гвардиола отсек идею с привлечением Эдерсона. Техничный кипер лично попросил Пепа пробить – коуч посоветовал уважать соперника и дождаться товарняка. Возможно, шанс заслужил Джон Стоунз – защитник сам по себе хладнокровен с мячом и еще в 19 лет исполнял паненки против команд Андреа Пирло.

Такого же спокойствия в воскресенье явно не хватило Марезу. «Сити» упустил шикарный шанс обыграть конкурента, просто забив на детали. Так непохоже на Пепа.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 0:0

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